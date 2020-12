Plus de 100 personnes ont été tuées lors du dernier massacre ethnique dans l’ouest de l’Éthiopie, a annoncé mercredi la Commission éthiopienne des droits de l’homme, et le bilan devrait augmenter.

L’attaque dans la zone Metekel de la région de Benishangul-Gumuz s’est produite un jour après que le Premier ministre Abiy Ahmed s’est rendu dans la région et a évoqué la nécessité de mettre fin à ces massacres. Les tensions ethniques constituent un défi majeur alors qu’il tente de promouvoir l’unité nationale dans un pays comptant plus de 80 groupes ethniques.

Les attaques sont distinctes du conflit meurtrier dans la région du Tigray au nord de l’Éthiopie, où les forces éthiopiennes et les forces régionales alliées ont commencé à combattre les forces régionales du Tigré début novembre.

Certaines personnes dans des villages reculés sont restées encerclées et menacées mercredi soir, avec un bilan estimé à plus de 200, a affirmé Belete Molla, chef du parti politique du Mouvement national d’Amhara, après s’être entretenu avec des habitants.

Amnesty International, qui s’est entretenue avec cinq survivants, a déclaré que des membres de la communauté ethnique Gumuz avaient attaqué les maisons des ethnies Amhara, Oromo et Shinasha, les incendiant et poignardant et tirant sur les habitants. Les Gumuz considèrent les minorités comme des «colons», a déclaré le groupe de défense des droits.

Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues, a déclaré Amnesty.

Le parti au pouvoir dans la région, le Benishangul-Gumuz Prosperity Party, a déclaré dans un communiqué que des bandits armés avaient commis un «crime horrible».

Les Amharas sont le deuxième groupe ethnique le plus peuplé d’Éthiopie et ils ont été ciblés à plusieurs reprises ces dernières semaines. Selon Amnesty International, une attaque rebelle le 1er novembre dans l’extrême ouest d’Oromia a tué au moins 54 personnes.

Une attaque dans la région de Benishangul-Gumuz début octobre a tué au moins 14 civils, selon un responsable de la sécurité. Elle fait suite à des attaques meurtrières similaires en septembre qui ont également déplacé plus de 300 personnes, ce qui a amené la Commission éthiopienne des droits de l’homme à se dire profondément alarmée.