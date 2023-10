Plus de 100 morts en Afghanistan après un séisme, selon l’ONU

Un séisme de magnitude 6,3 a frappé dans la matinée les environs de la ville afghane d’Herat, détruisant plus de 450 maisons et en blessant des centaines, a indiqué samedi soir le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU dans une première évaluation des dégâts. Les autorités locales ont ensuite signalé plusieurs répliques puissantes.

Les responsables afghans craignaient que les dégâts ne soient comparables aux dégâts causés par le séisme qui a frappé l’est de l’Afghanistan l’année dernière, tuant plus de 1 000 personnes et en blessant plus de 1 600, selon les responsables gouvernementaux – l’une des catastrophes naturelles les plus meurtrières en Afghanistan depuis des décennies.