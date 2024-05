Plus de 100 morts dans un glissement de terrain en Papouasie-Nouvelle-Guinée

MELBOURNE, Australie (AP) — Plus de 100 personnes auraient été tuées vendredi dans un glissement de terrain qui a enseveli un village dans une région montagneuse reculée de l’Australie. Papouasie Nouvelle Guinéeet une réponse d’urgence est en cours, ont déclaré le dirigeant de cette nation insulaire du Pacifique Sud et les médias.

Le glissement de terrain a frappé le village de Kaokalam dans la province d’Enga, à environ 600 kilomètres (370 miles) au nord-ouest de la capitale, Port Moresby, vers 3 heures du matin, a rapporté l’Australian Broadcasting Corp.

Les habitants ont déclaré que les estimations du nombre de morts étaient supérieures à 100, bien que les autorités n’aient pas confirmé ce chiffre. Les villageois ont déclaré que le nombre de personnes tuées pourrait être bien plus élevé.

Les médias locaux ont fait état de bilans plus élevés, sans citer de sources, et d’un plus grand nombre de villages détruits.

Le Premier ministre James Marape a déclaré que les autorités réagiraient et qu’il publierait des informations sur les destructions et les pertes de vies humaines dès qu’elles seraient disponibles.

« Je ne suis pas encore pleinement informé de la situation. Cependant, j’adresse mes plus sincères condoléances aux familles de ceux qui ont perdu la vie dans le glissement de terrain aux petites heures de ce matin », a déclaré Marape dans un communiqué.

« Nous envoyons des responsables des catastrophes, les forces de défense de PNG et le ministère des Travaux publics et des Autoroutes pour (…) commencer les travaux de secours, la récupération des corps et la reconstruction des infrastructures », a-t-il ajouté.

L’Australie, un voisin proche et le fournisseur d’aide étrangère le plus généreux de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, a déclaré que son gouvernement était prêt à aider.

« Nous adressons nos plus sincères condoléances à la population de PNG suite au glissement de terrain dans le village de Kaokalam », a déclaré la ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, sur les réseaux sociaux.

« Les pertes en vies humaines et les destructions sont dévastatrices », a-t-elle ajouté. « En tant qu’amis et partenaires, l’Australie est prête à contribuer aux efforts de secours et de redressement. »

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient des habitants retirant des corps enterrés sous des rochers et des arbres.

Elizabeth Laruma, qui dirige une association de femmes d’affaires à Porgera, une ville de la même province proche de la mine d’or de Porgera, a déclaré que les maisons ont été rasées lorsque le flanc d’une montagne a cédé.

« Cela s’est produit alors que les gens dormaient encore au petit matin, et le village tout entier s’est effondré », a déclaré Laruma à l’Australian Broadcasting Corp. « D’après ce que je peux présumer, plus d’une centaine de personnes sont enterrées sous terre. »

Le glissement de terrain a bloqué la route entre Porgera et le village, a-t-elle expliqué, suscitant des inquiétudes quant à l’approvisionnement de la ville en carburant et en marchandises.

Ninga Role, un habitant du village qui était absent au moment du glissement de terrain, s’attend à ce qu’au moins quatre de ses proches soient morts.

« Il y a d’énormes pierres, des plantes, des arbres. Les bâtiments se sont effondrés », a déclaré Role. «Ces choses rendent difficile la recherche des corps.»

Belinda Kora, une journaliste d’ABC basée à Port Moresby, a déclaré que les hélicoptères étaient le seul moyen d’accéder au village, situé dans la région intérieure montagneuse connue sous le nom de Highlands, avec la route principale fermée.

La Papouasie-Nouvelle-Guinée est un pays diversifié et en développement composé principalement d’agriculteurs de subsistance et parlant 800 langues. Il y a peu de routes en dehors des grandes villes.

Avec 10 millions d’habitants, c’est également le pays le plus peuplé du Pacifique Sud après l’Australie, qui en compte environ 27 millions.

Les télécommunications sont médiocres, en particulier en dehors de Port Moresby, où résident, selon les données gouvernementales, 56 % des utilisateurs des médias sociaux du pays. Seulement 1,66 million de personnes à travers le pays utilisent Internet et 85 % de la population vit en zone rurale.