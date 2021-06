Plus de 100 millions de travailleurs contraints à la pauvreté par la pandémie de Covid-19, selon l’ONU

« En 2020, on estime que 8,8% du total des heures de travail ont été perdues – l’équivalent des heures travaillées en un an par 255 millions de travailleurs à temps plein », L’Organisation internationale du travail (OIT) des Nations Unies a déclaré dans sa publication intitulée « Emploi et perspectives sociales dans le monde : tendances 2021 », qui a été publiée mercredi.

Le rapport prévient que plus de 100 millions de travailleurs ont été plongés dans la pauvreté depuis le début de la pandémie, l’accès à des emplois de bonne qualité se tarissant et les heures de travail diminuant.

L’OIT a suggéré que le marché du travail mondial ne reviendrait à la normale qu’en 2023, avec 75 millions d’emplois de moins à la fin de 2021 qu’au début de la pandémie.

Covid-19 « cela n’a pas seulement été une crise de santé publique, c’est aussi une crise de l’emploi et des hommes », Le chef de l’OIT, Guy Ryder, a déclaré aux journalistes.

Ryder a fait valoir que les effets de la pandémie pourraient planer sur l’économie mondiale pendant des années « sous la forme d’un potentiel humain et économique perdu, et d’une pauvreté et d’une inégalité accrues ».

Le rapport ajoute que malgré des perspectives de croissance économique optimistes en 2021, il est probable que la croissance soit très inégale, notant que 75 % des injections de Covid-19 jusqu’à présent ont été administrées dans seulement 10 pays.

L’OIT a ajouté que la capacité limitée des gouvernements des pays sous-développés à mener des inventions indispensables pour améliorer la création d’emplois est susceptible de prolonger l’impact de Covid-19.

