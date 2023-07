Plus de 100 ménages d’Edmundston signalent des dommages suite à des pluies torrentielles

Julie Gagnon et Hugo Lajoie se sont appuyés sur la barrière qui les sépare de leur maison à Edmundston, NB

Devant eux, un énorme trou créé par un glissement de terrain menaçait d’engloutir leur cabanon et leur maison.

Les pluies torrentielles de jeudi les ont forcés à abandonner presque toutes leurs affaires dans le secteur de la rue Verret.

On leur a également dit que leur assurance ne couvre pas ce type de sinistre.

« J’ai contacté notre compagnie d’assurance pour une réclamation et ils l’ont rejetée parce que ces dommages n’étaient pas dans mon contrat », a déclaré Gagnon à Radio-Canada samedi en retenant ses larmes.

« J’ai appelé deux ou trois fois et il n’y avait rien à faire. Nous payons l’assurance et nous n’avons aucune aide. »

Gagnon et Lajoie se disent dévastés. Leur maison du quartier Verret est au bord de l’effondrement et ils ne savent pas s’ils pourront éventuellement y retourner. (Louis-Philippe Trozzo/Radio-Canada)

Gagnon, Lajoie et quelques amis ont réussi à enlever quelques meubles avant d’être expulsés de leur maison par les agents de la Sécurité publique en raison du risque d’effondrement.

Sous-sols inondés

Kevin Roussel, qui vit à Saint-Jacques dans le nord-ouest d’Edmundston, a déclaré avoir eu plusieurs pouces d’eau inonder son sous-sol, qu’il avait récemment terminé pour ses enfants les plus âgés. Il a laissé sa famille de six personnes dans deux chambres.

« Ça a été l’enfer, vraiment, parce que le sous-sol était entièrement fini », a déclaré Roussel. « Donc, nous avons arraché les sols, la moitié inférieure des murs et enlevé les portes, les meubles. »

Il a reçu un appel de sa femme vers 16h30 jeudi lui disant que l’eau avait commencé à arriver.

Un tas de matériaux endommagés est montré à l’extérieur de la maison de Kevin Roussel suite à l’inondation de son sous-sol nouvellement fini. (Soumis par Kevin Roussel)

Roussel a déclaré qu’il avait essayé de se précipiter chez lui après son appel, mais que les routes étaient devenues dangereuses.

« C’était très soudain et intense », a déclaré Roussel à propos de la tempête.

Il a dit que les résidents commencent déjà à se rassembler dans le but de demander à la Ville d’Edmundston une solution permanente au risque d’inondation.

« J’ai hâte d’entendre plus de gens parce que d’après ce que j’entends en ce moment, nous avons un gros problème sur les bras à Edmundston », a déclaré Roussel. « Et j’espère que le conseil municipal cessera de se vanter de réduire sa dette et commencera à investir dans des infrastructures indispensables. »

Roussel a déclaré qu’il avait une protection contre les dégâts des eaux dans le cadre de son assurance, mais il a entendu dire que certains voisins n’avaient pas été aussi chanceux.

La couverture n’est pas automatique

La couverture pour la destruction de matériaux causée par l’eau ne fait pas automatiquement partie d’un contrat d’assurance, selon Michèle Pelletier, une défenseure des consommateurs pour les assurances au Nouveau-Brunswick.

Depuis jeudi, les responsables de la ville ont déclaré que plus de 100 résidences avaient été endommagées en raison de la tempête. Ce sont toutes les réclamations possibles des compagnies d’assurance.

La route 120 à Edmundston demeure fermée en raison des dommages causés par la tempête de jeudi. (Radio Canada)

« Il est important de lire attentivement votre contrat », a-t-elle déclaré à Radio-Canada en français.

« Les gens ne sont pas automatiquement assurés pour les glissements de terrain ou les dégâts des eaux. Ce sont des couvertures supplémentaires qui doivent être achetées. Nous pensons que nous sommes assurés pour tout, mais ce n’est pas le cas. »

Selon Pelletier, certaines entreprises limiteront la couverture en fonction de la façon dont l’eau pénètre dans la maison, même si une couverture supplémentaire a été achetée.

Avec l’augmentation du nombre de réclamations d’assurance liées à des pertes liées à l’eau, M. Pelletier a déclaré que certains assureurs ne paieront que la première réclamation liée à ce type de sinistre.

Elle a dit que dans les cas graves, elle recommande de tout noter, de prendre des photos de tous les biens endommagés et de conserver les reçus pour prouver la propriété des articles.

Un glissement de terrain a raté de peu le cabanon et s’est dangereusement rapproché de la maison de la famille Gagnon-Lajoie. (Radio Canada)

« Nous voulons souvent nettoyer rapidement et tout jeter parce que nous ne voulons pas contaminer le reste de la maison », a-t-elle déclaré en français. « Mais vous ne devriez rien jeter avant d’avoir parlé à votre assureur. Et, plus important encore, vous devez documenter vos dommages. »

La Ville d’Edmundston demande aux personnes touchées de communiquer avec elle, car elle a dit collaborer avec les gouvernements provincial et fédéral pour obtenir une aide financière pour les personnes touchées.

Le gouvernement provincial a annoncé vendredi avoir lancé un programme d’aide financière. Les détails du programme et les critères de candidature devraient être publiés la semaine prochaine.