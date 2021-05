Plus de 100 membres du personnel de l’AP condamnent le licenciement de la journaliste Emily Wilder pour critique du gouvernement israélien – RT USA News

Plus de 100 membres du personnel de l’Associated Press ont signé une lettre ouverte condamnant le récent licenciement par l’organisation de presse de la journaliste Emily Wilder pour d’anciens messages sur les réseaux sociaux qui critiquaient la politique du gouvernement israélien.

La journaliste Emily Wilder, basée en Arizona, a été licenciée de son poste à l’AP à peine deux semaines plus tard, après qu’un groupe de républicains a déterré ses anciennes critiques du gouvernement israélien.

Wilder, qui est juif, avait publiquement condamné le refus du gouvernement israélien de permettre aux réfugiés palestiniens et à leurs descendants de rentrer chez eux et avait évoqué le milliardaire Sheldon Adelson – l’un des principaux donateurs de l’ancien président américain Donald Trump et de groupes pro-israéliens – comme un « Rat-taupe nu. »

Suite à son licenciement, plus de 100 collègues de Wilder chez AP ont signé lundi une lettre ouverte condamnant la décision de l’entreprise et demandant plus de transparence.





«Nous désapprouvons fermement la façon dont l’AP a géré le licenciement d’Emily Wilder et ses longs jours de silence en interne», la lettre déclarée, exigeant « Plus de clarté de la part de l’entreprise sur les raisons pour lesquelles Wilder a été licencié » et «Comment elle a violé la politique des médias sociaux alors qu’elle était employée par l’AP.»

Les collègues de Wilder ont revendiqué AP « Lésé inutilement » le journaliste par sa décision de concéder à un « Campagne de dénigrement » de «Harcèlement en ligne» et s’est demandé si d’autres membres de l’entreprise pourraient également être licenciés si un groupe de militants partisans « De mauvaise foi » a exigé leur licenciement.

«Cet épisode a amené le public à remettre en question la crédibilité de nos reportages sur le conflit israélo-palestinien, qui rend un très mauvais service à nos courageux journalistes à Gaza – qui ont déjà beaucoup souffert ce mois-ci – et en Israël,» la lettre a conclu.

Wilder a protesté après le licenciement qu’elle était « Traîné pour sécher » par AP quand elle «Besoin de soutien» de l’organisation le plus, et a ajouté qu’il était «Enragé en tant que juif» être « Diffamé comme antisémite et jeté sous le bus. »





