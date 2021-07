Plus de 100 manifestants se présentent au domicile d’un homme du NJ à cause d’une bagarre raciste avec un voisin qui l’a fait arrêter (VIDEO) – RT USA News

Un homme du New Jersey qui prétend qu’il était ivre lorsqu’il a interrompu une diatribe raciste pour lire son adresse à un streamer en direct, les défiant de « venir f ** king me voir », a obtenu plus que ce qu’il avait demandé lorsque des dizaines de personnes se sont présentées à son domicile.

Des dizaines de personnes – plus de 100 selon certains rapports – se sont rassemblées devant le condo à Mount Laurel d’Edward Cagney Mathews, un homme qui est rapidement devenu célèbre sur Internet en se disputant avec son voisin à l’extérieur de leurs deux propriétés, déployant parfois des insultes racistes lors d’une longue vidéo du les hommes s’insultent. Le clip, qui aurait été tourné vendredi, commence au milieu d’une dispute entre Mathews, qui est blanc, et son voisin, qui est noir. On ne sait pas de quoi ils se disputent – ​​Mathews a déclaré plus tard au journal local The Philadelphia Inquirer que «découle d’un conflit de longue date impliquant l’association des propriétaires» – mais a reconnu qu’il avait été ivre et «je ne m’attendais pas à une telle rencontre » ou alors « manquer de respect à qui que ce soit. « Il s’agissait d’un incident raciste à Mount Laurel, dans le New Jersey. Ce point de vente s’appelle Edward Cagney Matthews, il harcèle ses voisins noirs depuis un certain temps maintenant et le service de police de ML refuse de faire quoi que ce soit. pic.twitter.com/2uJYBQCNtR – je vais en prison (@Deniciosoo) 5 juillet 2021 Dans les versions du clip circulant sur les réseaux sociaux, les deux hommes frôlent la bagarre physique mais parviennent à se limiter à des insultes verbales. Les n-mots de Matthews et « ce n’est pas l’Afrique » les commentaires ont ramené des jabs de « singe blanc » et « b*étoile» de son voisin. Locale « activiste” Gary Frazier a déclaré à l’Inquirer qu’il avait aidé à organiser la manifestation après avoir vu la vidéo dimanche soir – une version dans laquelle Mathews aurait été entendu crier son adresse, ainsi que dire à quiconque regarde le livestream de venir le défier là-bas. La personne qui filme semble être un autre voisin mécontent désireux de voir son comportement devant la caméra.



On ne sait pas si Mathews a passé une plus grande partie du week-end à harceler son voisin, mais il a sans aucun doute été choqué lorsque les gens ont commencé à affluer dans l’allée de sa maison de Mount Laurel lundi. Des manifestants scandant devant la maison d’Edward Matthews, l’homme du sud de Jersey capturé en vidéo dans une diatribe raciste. Ils viennent d’installer un haut-parleur devant sa maison. On dirait qu’ils prévoient d’être ici pendant un certain temps. Suivre l’histoire @PhillyInquirerpic.twitter.com/MSplRgRPRL – Mélanie Burney (@MLBURNEY) 5 juillet 2021 Alors que la foule rassemblée, principalement noire, se moquait de lui, la police s’est finalement présentée pour l’arrêter pour voies de fait, bien que l’arrestation ait probablement servi le double objectif d’offrir à Mathews une certaine protection contre la foule en colère, qui était décidément mécontente de son comportement malgré son insistance, il était juste « ivre» lorsqu’il a fait les commentaires à son voisin. « C’était une situation difficile de l’extraire», a déclaré le chef de la police de Mount Laurel, Steve Riedner, aux médias locaux. « Malheureusement, certains dans la foule l’ont rendu plus dangereux pour tout le monde. « Mathews a reconnu au journal qu’être ivre est « aucune excuse pour ce que j’ai dit, mais j’ai perdu mon sang-froid. » Il a insisté qu’il « parle juste[s] comme ça” et ne voulait pas être raciste, affirmant qu’il utilisait le même langage dans la conversation avec les Blancs. L’enquêteur a affirmé « jusqu’à 150 manifestants se sont rassemblés devant sa maison et ont scandé pour qu’il sorte» – certains parsèment leur chant de «salope» alors qu’ils prenaient le rythme. Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!