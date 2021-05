Plus de 100 journalistes sont décédés des suites du virus Covid-19 en Inde, dont 52 seuls en avril: rapport

La pandémie de coronavirus en Inde a atteint un niveau record – signalant plus de 3 lakh de nouveaux cas par jour pendant plusieurs jours consécutifs cette semaine, et touchant également la barre des 200000 décès de Covid-19 mercredi. Le mois d’avril 2021, qui a vu l’augmentation constante des cas dans ce que l’on appelle la « deuxième vague » de l’Inde, a également été le pire pour les journalistes en Inde, avec 52 décès signalés au cours des 28 derniers jours seulement. Cela implique qu’en moyenne, deux journalistes sont décédés chaque jour ce mois-ci. Selon une étude, menée par l’Institut d’études de perception basé à Delhi, pas moins de 101 journalistes ont succombé au COVID-19 entre le 1er avril 2020 et le 28 avril 2021.

De plus, plus de 50 journalistes sont décédés en raison de complications liées au COVID depuis janvier 2021. Premier poste. L’étude, qui a été menée par Rate The Debate, une initiative de l’Institute of Perception Studies, New Delhi, a révélé que 56 journalistes ont succombé au virus au cours des quatre derniers mois de cette année, du 1er janvier au 28 avril, 52 d’entre eux des décès ont été signalés au seul mois d’avril. Cela signifie qu’en moyenne, environ deux journalistes sont décédés chaque jour ce mois-ci.

Les données recueillies sont enregistrées jusqu’au 28 avril. S’adressant à Firstpost, le Dr Kota Neelima, fondateur de Rate The Debate, a déclaré que les données avaient été collectées dans le but de responsabiliser la vie des journalistes et de montrer aux citoyens le «coût auquel les informations étaient être assimilé. «

Le nombre total de décès de journalistes positifs au COVID-19 vérifiés du 1er avril 2020 au 28 avril 2021 s’élevait à 101. Le nombre total de décès de journalistes positifs au COVID-19 vérifiés du 1er avril 2021 au 28 avril 2021 s’élevait à 52. La mort la plus élevée de journalistes enregistrée a été enregistrée dans l’Uttar Pradesh avec 19 morts, suivie par Telangana à 17 ans et Maharashtra à 13 ans.

Parlant des données et du processus utilisé pour les vérifier, Kota a expliqué à Firstpost que l’équipe avait suivi un processus strict et laborieux pour vérifier chaque nom. «Nous suivons la vérification en 3 étapes: collecte de données, vérification croisée et appels personnels. Nous sommes sûrs à 100% que les noms mentionnés dans notre liste sont ceux de journalistes décédés à cause du COVID-19 uniquement. Même s’il y a plusieurs listes faisant des rondes sur le nombre de scribes décédés au cours de l’année écoulée, notre liste rapporte exclusivement ceux qui sont décédés à cause du COVID-19. «

Les données rassemblées par Rate The Debate ont été inclusives pour inclure toute personne travaillant dans le domaine de l’information, y compris les stringers, les pigistes, les photojournalistes et les journalistes citoyens en tant que journaliste et a tenu compte de leur mort.

