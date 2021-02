Plus de 100 jeux arrivent sur Stadia cette année, FIFA 21, Far Cry 6 et plus

Google prévoit d’ajouter plus de 100 nouveaux jeux à sa plate-forme de jeu cloud Stadia en 2021.

Parmi ceux-ci sont Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition et Shantae: Risky’s Revenge – Director’s Cut le 23 février, il est venu de l’espace et a mangé notre cerveau le 2 mars, FIFA 21 le 17 mars, Kaze and the Wild Masks le 26 mars, Jugement le 23 avril, ainsi que Killer Queen Black, Street Power Football et Hellpoint, qui n’ont pas obtenu de date de sortie officielle.

Google a également promis la prise en charge de Stadia pour Far Cry 6, Riders Republic et Hello Engineer en 2021.

Google a récemment annoncé la fermeture de son studio de jeux Stadia, ce qui signifie qu’il n’y aura pas de jeux exclusifs à Stadia dans le pipeline, mais le streaming cloud reste au centre de Stadia.

