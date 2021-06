Plus de 100 groupes appellent Biden à cesser les frappes de drones «illégales», affirmant qu’il s’agit d’un «impératif des droits de l’homme et de la justice raciale»

Au total, 113 organisations ont appelé le président Joe Biden à « désavouer » et à mettre fin aux frappes de drones à l’étranger menées par le gouvernement américain, affirmant qu’il est impératif à la fois de mettre fin aux « guerres éternelles » et de « promouvoir la justice raciale ».

De nombreuses organisations anti-guerre et des droits de l’homme, y compris celles de pays comme le Yémen et la Somalie, ont joint leurs noms à la lettre, qui a été publiée mercredi et organisée par la Coalition pour les droits de l’homme et la sécurité.

Pendant trop longtemps, les présidents ont bafoué les garanties de protection des droits du droit international et le système américain de freins et contrepoids, avec des conséquences dévastatrices. https://t.co/VnuQZg6Tzr – ACLU (@ACLU) 30 juin 2021

Les groupes louent la promesse de Biden de mettre fin à la « guerres éternelles » au Moyen-Orient – ​​bien que son administration ait abandonné l’objectif fixé par l’ancien président Donald Trump de quitter l’Afghanistan d’ici mai et retardé le retrait. Ils louent également l’administration de Biden pour « promouvoir la justice raciale » et « centrer les droits de l’homme sur la politique étrangère des États-Unis ».

« Renier et mettre fin » les frappes de drones des États-Unis, cependant, est « impératif » en respectant les engagements précédemment fixés aux objectifs que l’administration s’est fixés, soutient la lettre.

Les frappes de drones américains ont longtemps été critiquées par des militants et des groupes de défense des droits de l’homme, affirmant que les meurtres soi-disant «ciblés» et «de précision» entraînent souvent des morts de civils inutiles.

Biden avait précédemment lancé un examen de la politique des États-Unis en matière de drones et aurait ajouté une approbation de niveau supérieur à de telles frappes en dehors des zones de champ de bataille traditionnelles, bien que ces frappes se poursuivent toujours.





La lettre a fait l’éloge de la critique de Biden et l’a qualifiée de « opportunité d’abandonner cette approche fondée sur la guerre et de tracer une nouvelle voie à suivre qui promeut et respecte notre sécurité humaine collective ».

Les groupes se sont fortement concentrés sur le côté racial de leur argumentation sur ces grèves.

« Ce programme est une pièce maîtresse des guerres éternelles des États-Unis et a fait payer un tribut épouvantable aux communautés musulmanes, brunes et noires dans plusieurs parties du monde », ils ont écrit.

