Plus de 100 femmes ukrainiennes libérées lors de l’un des plus grands échanges de prisonniers de la guerre | Nouvelles du monde

Plus de 100 femmes ukrainiennes ont été libérées de captivité russe dans le cadre de ce qui est considéré comme l’un des plus grands échanges de prisonniers de la guerre à ce jour.

Quelque 218 détenus ont été échangés lundi – 108 Ukrainiennes et 110 marins civils et militaires russes.

Selon le chef de la République populaire de Donetsk, Denis Pushilin, chaque camp devait libérer 110 prisonniers mais son camp n’a livré que 108 Ukrainiens parce que deux voulaient rester en Russie.

Photo : Service de presse présidentiel ukrainien



Parmi les Ukrainiens, 12 étaient des civils et 37 avaient été capturés par les forces russes après la chute de l’aciérie d’Azovstal dans la ville portuaire de Marioupol en mai.

Parmi eux se trouvait l’infirmier Viktoria Obidina, qui a déclaré que le groupe n’avait aucune idée qu’ils seraient échangés jusqu’au dernier moment.

Photo : Service de presse présidentiel ukrainien



Photo : Service de presse présidentiel ukrainien



Elle avait été séparée de sa jeune fille lorsque Mariupol est tombée et a déclaré après sa libération : “J’irai voir ma fille – je veux tellement la voir.”

Le ministère ukrainien de l’Intérieur a déclaré que certaines des femmes étaient prisonnières depuis 2019, après avoir été capturées par les autorités pro-Moscou dans les régions orientales, comme Donetsk.

Photo : Andriy Yermak, chef du bureau présidentiel ukrainien



Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a parlé de l’échange de prisonniers dans son allocution nocturne, en disant : “Parmi ceux qui ont été libérés aujourd’hui, il y a ceux qui ont été capturés bien avant la guerre à grande échelle.

“Nous n’oublions aucun des nôtres – nous devons tous les renvoyer. Et nous les renverrons tous.”

Il a dit que les femmes ukrainiennes comprenaient des officiers, des sergents et des soldats de l’armée et de la marine, de la défense territoriale, de la garde nationale et des gardes-frontières.

Il a également encouragé les Ukrainiens à faire plus de prisonniers russes pour permettre plus d’échanges de prisonniers à l’avenir.

“Plus nous aurons de prisonniers russes, plus vite nous pourrons libérer nos héros. Chaque guerrier ukrainien, chaque commandant de première ligne devrait s’en souvenir.

“Je suis reconnaissant à toutes les personnes impliquées pour ce succès, et je remercie également tous ceux qui reconstituent notre fonds d’échange, qui assurent la capture des ennemis.”