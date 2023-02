Plus de 100 femmes réalisent qu’elles sont peut-être sorties avec Jon Mulder

Un homme de l’Ontario est accusé d’avoir changé plusieurs fois son nom, sa profession et son histoire de vie pour potentiellement plus de 100 femmes en ligne avant de laisser quelques milliers de dollars de côté, selon une enquête de CTV News Toronto.

Même s”il a été reconnu coupable de trois accusations de fraude il y a dix ans dans ce que la police appelait une escroquerie de rencontres en ligne à l”époque, il a accumulé de nouvelles accusations dans plusieurs régions de la province depuis – les dossiers d”accusations montrent qu”il n”a jamais comparu devant le tribunal pour faire face, comme le système judiciaire a du mal à le suivre.

CTV News Toronto a parlé à plusieurs femmes – dont beaucoup étaient des mères célibataires – qui connaissaient cet homme sous le nom de «Johnny Myers», «John Meyers», «John Boulder» et «Jon Moulders». Et certaines de ces femmes disent avoir été en contact avec jusqu’à 150 autres.

Une comparution devant le tribunal cette semaine à Milton, en Ontario. liés à des accusations récemment portées de séquestration, de méfaits et de voyeurisme ont donné à certaines femmes le premier aperçu de son vrai nom: Jon Mulder.

“Quand il a dit ‘Jon Mulder’ au tribunal, c’était une confirmation. Tu n’es pas “Myers”, tu es Mulder “, a déclaré Naomi Wolf, qui a rencontré un homme qu’elle croyait être Johnny Myers l’année dernière et est sortie avec lui pendant huit mois.

Ils se sont rencontrés sur Facebook Marketplace, où elle lui a acheté une moto pour 10 000 $. Le couple s’est bien entendu et a commencé à se voir.

“Il était engageant, charismatique et amusant à qui parler”, a déclaré Wolf. Il a rencontré ses enfants et elle est allée dîner chez sa famille. Mais bientôt, elle a dit qu’il est devenu plus contrôlant.

Naomi Wolf a déclaré qu’elle était sortie avec Jon Mulder pendant huit mois avant de découvrir le groupe Facebook “Sortons-nous avec le même homme?” (Fourni)

Mais ensuite, leur relation s’est complètement effondrée.

Wolf a déclaré qu’un ami lui avait envoyé un lien vers une page Facebook intitulée “Sortons-nous avec le même homme – Toronto”, et elle a été sidérée de voir sa photo dessus avec un nom différent et plus de 100 commentaires d’autres femmes.

Lorsqu’elle a contacté ces femmes, Wolf a déclaré qu’elle avait découvert que bon nombre des choses qu’il lui avait dites sur sa vie ne correspondaient tout simplement pas, y compris qu’il possédait cette moto.

Le vélo appartenait en fait à Annge Madill, une femme de Peterborough qui a déclaré à CTV News Toronto qu’elle avait également rencontré Mulder sur une application de rencontres.

Elle a dit que Mulder avait proposé de vendre son vélo – mais elle ne l’a plus jamais revu, ni le vélo ni l’argent.

Une femme a déclaré à CTV News Toronto qu’elle avait été contactée par plus de 150 personnes qui sont sorties avec Jon Mulder. (Fourni)

“Il a commencé à profiter de moi dès le premier message initial, bien que je ne m’en sois pas rendu compte à ce moment-là”, a déclaré Madill à CTV News Toronto.

«Il semblait être un vrai gentleman, vous faisant la sérénade avec une chanson d’amour country, voulant être la première personne avec qui vous parliez le matin et vous faisait vous sentir vraiment spécial. Tu es juste tombé dedans. Sa personnalité était plus grande que nature », se souvient-elle.

Mulder a déclaré qu’il dirigeait plusieurs artistes de musique country de haut niveau et qu’il gagnait de l’argent en réparant et en renversant des motos. Mais des photos de lui correspondaient à des photos d’autres femmes de la province, la faisant douter de tout ce qu’il disait, se souvient Madill.

« Au cours des 13 derniers jours, j’ai fait équipe avec des femmes partout en Ontario. Je les appelle ma nouvelle armée de filles. Nous parlons tous les jours et nous essayons d’en trouver le plus possible », a-t-elle déclaré.

MULDER FACE À DES ACCUSATIONS DE FRAUDE PRÉCÉDENTES

Les dossiers judiciaires obtenus par CTV News Toronto montrent que Jon Mulder a été arrêté en 2013 lorsque Oxford OPP l’a accusé d’une série d’accusations de fraude, alléguant qu’il se faisait passer pour un vétérinaire pour rencontrer des femmes en ligne, puis les frauder.

Les dossiers montrent qu’il a été reconnu coupable et a purgé 683 jours de prison. Mais une fois sorti, il fait face à de nouvelles accusations.

À Barrie, les dossiers montrent qu’il a été accusé de fraude de plus de 5 000 $ en 2019. Plus tard cette année-là, il a été accusé de conduite avec facultés affaiblies à St. Catharines. À Belleville, il fait face à deux accusations de fraude de moins de 5 000 $, ainsi qu’à une de falsification et destruction de livres avec intention de fraude assermentée en 2020.

En 2021, il a été accusé à Brantford d’avoir prétendument fraudé Amy Todd de 60 000 $ en la faisant investir dans une fausse entreprise.

Todd a déclaré à CTV News Toronto qu’elle croyait que le nom de cet homme était Jon Boulder lorsqu’elle l’a rencontré sur le site de rencontres Plenty of Fish. (CTV Nouvelles Toronto)

Todd a déclaré à CTV News Toronto qu’elle croyait que le nom de cet homme était Jon Boulder lorsqu’elle l’a rencontré sur le site de rencontres Plenty of Fish. Elle a dit qu’il lui avait dit qu’il exploitait une entreprise qui importait et entretenait des chevaux. Après avoir gagné sa confiance, il lui a demandé d’investir.

« Je lui ai fait confiance », se souvient-elle. “Il s’avère que je ne connaissais même pas son vrai nom de famille.”

Elle a dit qu’elle avait presque perdu sa maison et qu’elle n’avait pas encore remboursé 20 000 $. Elle a pris un avocat et a obtenu un jugement selon lequel Mulder devrait lui rembourser l’argent, mais n’en a encore rien vu.

Elle a dit avoir appris plus tard, grâce à une recherche d’entreprise, que l’entreprise qu’elle croyait qu’il exploitait appartenait en fait à une autre femme.

« Plus de 150 femmes m’ont contactée au cours des deux dernières années », a-t-elle déclaré. « Je n’arrivais pas à croire le nombre de femmes qui m’ont contacté. C’était dégoûtant.”

Selon les dossiers, Mulder ne s’est pas présenté au tribunal pour répondre à chacune des accusations et le juge a émis un mandat d’arrêt, un type de mandat d’arrêt émis lorsqu’un accusé manque une date d’audience.

Plusieurs mandats d’arrêt ont été émis, mais Mulder, une fois en détention, serait libéré sous caution.

Par exemple, à St. Catharines, un mandat d’arrêt a été délivré le 25 janvier 2021. À Brantford, l’accusation impliquant Todd a été portée sous serment par un agent du service de police de Brantford le 10 mars 2021, soit un peu moins de deux mois plus tard.

Mais malgré le mandat en suspens à St. Catharines, Mulder a été libéré sous caution à Brantford, selon les archives. Le palais de justice de Brantford s’est retrouvé à délivrer son propre mandat d’arrêt le 27 octobre 2022 lorsque Mulder ne s’est plus présenté.

Les dossiers montrent qu’il a été reconnu coupable et a purgé 683 jours de prison. Mais une fois sorti, il fait face à de nouvelles accusations. (CTV Nouvelles Toronto)

Todd pense que si Mulder avait été détenue à St. Catharines plus tôt, elle ne l’aurait peut-être pas rencontré et n’aurait pas perdu autant d’argent.

“C’est comme s’ils fermaient les yeux sur cela et cela dure depuis des années et des années”, a-t-elle déclaré.

L’avocat et commentateur juridique Ari Goldkind a déclaré à CTV News Toronto que les procureurs disposent d’un système appelé «SCOPE», qui leur permet de voir ce qui se passe avec n’importe quel délinquant dans la province.

Mais il est possible, a-t-il dit, qu’un procureur de la Couronne n’ait pas considéré le cas suffisamment sérieux isolément pour même regarder.

“Pour que cela ait un sens, une juridiction ne parle pas à l’autre, la gauche ne parle pas à droite”, a-t-il déclaré. “Peut-être que ce n’est pas considéré comme la même” fumée sacrée “qu’elle arrive au bureau de la Couronne comme le serait un crime de violence claire.”

Dans l’affaire de 2013, Mulder a été condamnée à payer à quatre femmes un total de 7 330,56 $. Le palais de justice a confirmé que leurs dossiers montrent qu’il n’a payé que 1 000 $.

L’avocat de Mulder n’a pas répondu aux messages laissés par CTV News Toronto. Alors que Mulder a été reconnu coupable des accusations à partir de 2013, il est considéré comme innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée dans les accusations ultérieures.

Mulder a comparu virtuellement devant le tribunal de Milton depuis la prison de Hamilton-Wentworth pour les dernières accusations de séquestration, de méfait et de voyeurisme. Il n’a pas encore eu d’enquête sur le cautionnement pour les dernières accusations.

Wolf a déclaré qu’elle espérait que le tribunal prendrait en considération toute l’histoire de l’accusé lorsqu’il déciderait de le libérer ou non.

Et elle est toujours étonnée de l’ampleur de la tromperie présumée et de la façon dont cela va bien au-delà d’elle.

« C’est déconcertant. Comment quelqu’un, non pas pour une seule personne, mais pour plusieurs personnes, peut-il suivre les mensonges ? » elle a demandé.