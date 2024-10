Plus de 100 États condamnent Israël pour avoir déclaré le chef de l’ONU persona non grata — RT World News

Plus d’une centaine d’États membres des Nations Unies ont signé une lettre de soutien au chef de l’organisation, Antonio Guterres, dénonçant la décision du gouvernement israélien de lui interdire l’entrée dans le pays.

La pétition collective a été lancée par le Chili après qu’Israël ait déclaré le 2 octobre persona non grata le Secrétaire général de l’ONU, l’accusant de ne pas avoir « condamner sans équivoque » L’Iran.

Suite à l’attaque iranienne, Guterres a exprimé sa « extrêmement préoccupé par l’escalade du conflit au Liban » et a condamné l’intensification plus large du conflit au Moyen-Orient avec « escalade après escalade. » Il a précisé plus tard que « aurait dû être évident » qu’il « condamner fermement les attaques massives de missiles lancées hier par l’Iran contre Israël. »

Dans un lettre publié vendredi par le ministère chilien des Affaires étrangères, qui aurait été signé par une coalition de 104 pays de l’ONU et de l’Union africaine, ont exprimé les membres « profonde inquiétude » et « condamnation de la récente déclaration du ministre israélien des Affaires étrangères », en faisant valoir que « De telles actions compromettent la capacité des Nations Unies à remplir leur mandat, qui comprend la médiation des conflits et la fourniture d’un soutien humanitaire. »















« Au Moyen-Orient, cela pourrait retarder encore davantage la fin de toutes les hostilités et entraver l’établissement d’une voie crédible vers une solution à deux États. » indique la lettre, ajoutant que le travail de Guterres « reste crucial pour garantir le dialogue, faciliter les efforts humanitaires et promouvoir la paix et la stabilité dans le monde. »

Les signataires ont réaffirmé leur « soutien total et confiance » à Guterres et son engagement à « paix et sécurité » et à « promouvoir le respect du droit international humanitaire » appelant à « un dialogue significatif » mettre fin aux hostilités et parvenir à une paix durable au Moyen-Orient.

Pendant ce temps, le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, a défendu la décision de mettre Guterres sur liste noire, affirmant qu’elle était motivée par ses déclarations répétées. « comportement antisémite et anti-israélien » et ne serait pas inversé.

« Guterres peut continuer à essayer de rassembler des signatures pour son soutien au sein des Nations Unies, mais la décision restera inchangée. » Katz a déclaré samedi sur son compte X (anciennement Twitter).