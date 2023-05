Plus de 100 écoles en Serbie reçoivent des alertes à la bombe à la suite d’une fusillade dans une école primaire

Des dizaines d’écoles serbes ont reçu mercredi des alertes à la bombe, a déclaré le ministère de l’Éducation, dans un contexte de problèmes de sécurité à la suite de deux fusillades de masse au début du mois, dont une dans une école primaire.

Le ministère de l’Education a déclaré que 78 écoles élémentaires et 37 lycées de Belgrade avaient reçu des avertissements par e-mail tôt mercredi que des engins explosifs auraient été posés.

Les cours ont été reportés et les étudiants évacués pendant que la police vérifiait les bâtiments.

Il n’y a eu aucun rapport faisant état de découvertes de bombes dans l’une des écoles et la police n’a pas encore publié son rapport.

De multiples menaces similaires ont été envoyées à des adresses d’écoles dans le passé, en Serbie et dans d’autres pays de la région, et se sont révélées fausses à chaque fois. Cependant, les menaces pourraient encore accroître les craintes en matière de sécurité après les fusillades des 3 et 4 mai qui ont fait 18 morts et 20 blessés.

Les autorités ont déjà déployé des policiers dans les écoles et lancé une campagne de répression des armes à feu.

La première fusillade s’est produite dans une école primaire du centre de Belgrade lorsqu’un garçon de 13 ans a pris l’arme de son père et a ouvert le feu. Un jour plus tard, un jeune de 20 ans a tiré au hasard sur des personnes avec une arme automatique dans deux villages au sud de Belgrade,

Les tirs ont stupéfié la Serbie et ont déclenché des appels à l’action. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé lors de deux manifestations contre la violence après la fusillade, et d’autres manifestations sont prévues vendredi.

Les partis d’opposition exigent que les ministres de l’intérieur et du renseignement démissionnent et que deux réseaux pro-gouvernementaux soient privés de leurs licences de diffusion à l’échelle nationale en raison de la diffusion de contenus violents et de l’accueil de criminels de guerre et de personnalités du crime dans leur programme.

Les opposants ont également accusé le président populiste Aleksandar Vucic de discours de haine contre les critiques et de répression des libertés démocratiques, qui, selon eux, alimentent les tensions et les divisions dans la nation troublée des Balkans.

Vucic a nié cela. Il a convoqué son propre rassemblement pour le 26 mai tout en suggérant qu’une élection anticipée pourrait avoir lieu d’ici septembre.