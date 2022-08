Plus de 100 documents classifiés de Trump récupérés en janvier.

WASHINGTON –

Les Archives nationales ont récupéré 100 documents portant des marques classifiées, totalisant plus de 700 pages, à partir d’un premier lot de 15 boîtes récupérées à Mar-a-Lago plus tôt cette année, selon une nouvelle correspondance publique du gouvernement avec l’équipe juridique de Trump.

Les chiffres montrent clairement le grand volume de documents gouvernementaux secrets récupérés il y a des mois dans le domaine de l’ancien président américain Donald Trump en Floride, bien avant que les responsables du FBI n’y reviennent avec un mandat de perquisition le 8 août et ne suppriment 11 autres ensembles de documents classifiés. Le mandat révèle également une enquête du FBI sur la rétention illégale potentielle des dossiers ainsi que sur l’obstruction à la justice.

Les chiffres sur les documents ont été inclus dans une lettre du 10 mai dans laquelle l’archiviste par intérim Debra Steidel Wall a déclaré à un avocat de Trump, Evan Corcoran, que l’administration Biden n’honorerait pas les revendications de l’ancien président concernant le privilège exécutif sur les documents.

Corcoran avait demandé des semaines plus tôt un délai supplémentaire pour examiner les documents contenus dans les boîtes avant que les Archives ne les remettent au FBI afin qu’il puisse déterminer si certains étaient soumis au privilège exécutif et donc exemptés de divulgation, selon la lettre.

La lettre a été rendue publique mardi sur le site Web de la National Archives and Records Administration. Il a été publié lundi soir sur un site Web lancé par John Solomon, qui a été nommé par Trump en juin pour être l’un de ses représentants désignés aux Archives et qui est un allié de Trump et un journaliste conservateur.

La lettre de l’archiviste indique que le ministère de la Justice n’a trouvé “aucun précédent pour une affirmation du privilège exécutif par un ancien président contre un président sortant pour empêcher ce dernier” d’obtenir des archives présidentielles des dossiers appartenant au gouvernement fédéral et qui sont nécessaires pour les affaires courantes. affaires du gouvernement. En conséquence, selon la lettre, les revendications de privilège exécutif ne seraient pas honorées et le FBI aurait accès aux documents en quelques jours.

Les Archives avaient demandé au ministère de la Justice d’enquêter après avoir déclaré qu’il avait localisé des documents classifiés parmi les 15 boîtes de documents récupérés à Mar-a-Lago qui, selon eux, auraient dû être remis par Trump à la fin de son mandat à la Maison Blanche.

Dans la lettre, l’archiviste Wall écrit que dans ces boîtes, les Archives avaient identifié des éléments marqués comme classifiés au niveau top secret ainsi que des informations sur les programmes d’accès spéciaux.

Il indique que les dossiers comprenaient 100 documents avec des marques classifiées, “comprenant plus de 700 pages” et cite un extrait d’une correspondance séparée de la division de la sécurité nationale du ministère de la Justice disant que “l’accès aux documents n’est pas seulement nécessaire aux fins de notre enquête criminelle en cours » mais aussi pour une « évaluation des dommages potentiels » résultant des modalités de transport et de stockage des documents.

Corcoran n’a pas renvoyé immédiatement les messages demandant des commentaires sur la lettre.

