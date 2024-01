Plus de 100 conducteurs de VTT et de motos tout-terrain arrêtés lors de la répression du MLK Day à Miami-Dade

Près de 150 personnes ont été arrêtées au cours des trois derniers jours dans le cadre d’une opération de sécurité publique visant à réprimer l’utilisation illégale de véhicules tout-terrain, de motos tout-terrain et de motos pendant le week-end férié de Martin Luther King Jr., dans le comté de Miami-Dade. La police a annoncé.

“Nous continuerons d’appliquer une tolérance zéro à l’égard de toute personne enfreignant le code de la route et faisant preuve d’imprudence dans notre comté”, a déclaré l’agence dans un communiqué écrit.

L’opération de contrôle a débuté vendredi dans le cadre de l’initiative de sécurité du département pour le week-end férié et devrait se terminer d’ici vendredi prochain, à moins d’incidents ou d’accidents majeurs nocturnes. C’est une répression on un événement annuel où les motards conduisent illégalement des véhicules non autorisés sur les autoroutes et les rues, où ils se livrent à des « retards de croissance » et effectuent des wheelies et d’autres astuces dangereuses. L’événement, officieusement connu sous le nom de « Wheels Up, Guns Down », a débuté il y a des années pendant le week-end du MLK en tant que position pacifique contre la violence armée.

«Ils présentent un danger pour la circulation lorsqu’ils sont utilisés au milieu de la circulation automobile sur la chaussée. Et ils sont généralement utilisés de manière dangereuse », a déclaré le détective du comté de Miami-Dade, Andre Martin, chargé de liaison avec les médias pour l’opération de vacances MLK.

Lundi matin, 146 arrestations ont eu lieu, a indiqué l’agence.

La loi de Floride autorise uniquement les conducteurs à utiliser des véhicules tout-terrain pendant la journée sur des routes non pavées et des autoroutes dont la limite de vitesse est inférieure à 35 milles à l’heure. selon la Florida Highway Patrol. Il appartient également aux comtés d’autoriser les endroits où les conducteurs peuvent utiliser ce type de véhicules. Miami-Dade a conçu certaines zones à cet effet.

“Mais ils sont extrêmement limités”, a déclaré Martin.

Martin a également déclaré au Miami Herald que le fait que les conducteurs roulent en grands groupes, gênent la circulation et se comportent de manière perturbatrice, cela a déjà déclenché des conflits entre les conducteurs de véhicules tout-terrain, les conducteurs de motos tout-terrain et les automobilistes. Des personnes ont également été blessées et sont mortes dans des accidents liés à l’événement.

« Ces conflits sont connus pour devenir violents », a-t-il déclaré.

Jusqu’à lundi matin, la police du comté a saisi 22 armes à feu, émis 560 citations et 180 situations d’avertissement, mis en fourrière 69 véhicules et récupéré 15 véhicules volés, selon Miami-Dade.

Rien que le 14 janvier, l’agence a déclaré avoir procédé à 48 arrestations, émis 90 citations et récupéré 5 véhicules volés. Le 15 janvier, il avait arrêté 5 personnes et saisi 11 véhicules.

« Nous continuerons de protéger nos routes en appliquant le code de la route et en augmentant les patrouilles tout au long du long week-end. Nous appliquons une tolérance zéro pour toute personne enfreignant le code de la route et faisant preuve d’imprudence dans notre comté. NE conduisez PAS de véhicules non autorisés sur les routes », a déclaré l’agence le X, leLe site anciennement connu sous le nom de Twitter.