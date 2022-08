Plus de 100 communes françaises toujours sans eau potable

L’Europe souffre d’une sécheresse historique et juillet a été l’un des plus chauds jamais enregistrés, selon l’ONU

Alors que près de 60% de l’Europe connaît une sécheresse historique, plus de 100 communes françaises sont toujours sans accès à l’eau potable, selon le ministre français de la Transition écologique, Christophe Bechu.

“Il n’y a plus rien dans les tuyaux” Bechu a été cité par EuroNews lors d’une visite dans la ville de Roumoules à la fin de la semaine dernière, ajoutant que plus de 100 municipalités en France ne peuvent désormais compter que sur des approvisionnements livrés par camions.

La sécheresse a été exacerbée par une vague de chaleur dévastatrice qui a vu les températures grimper jusqu’à 40 degrés Celsius dans certaines régions du pays, provoquant des incendies de forêt, des évacuations et des décès liés à la chaleur.

Le Premier ministre français Elisabeth Borne a déclaré que la sécheresse était “le pire jamais enregistré” dans l’histoire du pays et prétend qu’il a également eu un impact grave sur l’économie car il a dévasté les agriculteurs français, dont les récoltes se sont flétries sous la chaleur.

Certains agriculteurs disent avoir constaté une baisse de la production, en particulier de produits comme le soja, le tournesol et le maïs.

Borne a mis en place un « cellule de crise interministérielle » pour remédier à la situation et a appelé les Français à être « très vigilants sur l’utilisation de nos ressources en eau. La plupart des 96 départements français se situent actuellement dans l’un des trois premiers niveaux d’alerte à la sécheresse, 66 étant au niveau d’alerte de “crise” le plus élevé qui permet à l’eau d’être utilisée uniquement à des fins telles que la santé, la sécurité civile, l’eau potable et l’assainissement. .

Le niveau « crise » signifie qu’il est interdit d’arroser les jardins, les terrains de golf, les cultures privées, de remplir les piscines, de laver les voitures ou d’exploiter les parcs aquatiques. La mesure peut également s’étendre à la limitation de l’utilisation de l’eau pour les personnes, le bétail et pour maintenir les espèces aquatiques en vie.

Un rapport de la Commission européenne publié fin juillet a suggéré que près de la moitié de l’UE était exposée à des niveaux d’alerte de sécheresse tandis que 11% du bloc pourrait faire face au niveau “d’alerte” plus élevé.

La Commission a averti que les graves sécheresses et vagues de chaleur pourraient voir des pays comme la France, la Roumanie, l’Espagne, le Portugal et l’Italie voir une baisse des rendements des cultures. Les agriculteurs italiens ont déjà déclaré que la moitié de leurs récoltes pourraient être dévastées par les températures élevées et estiment que les dommages qu’ils ont déjà subis pourraient dépasser les 3 milliards d’euros (3,1 milliards de dollars).