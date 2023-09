Plus de 100 chapitres désormais disponibles gratuitement

ceux de Netflix Une pièce série live-action a navigué à terre hier et des publics partout dans le monde vivent L’œuvre d’Eiichiro Oda pour la première fois. Mais pour ceux d’entre vous qui voudraient revenir là où tout a commencé, ou même lire Une pièce pour la première fois, tu es chanceux. Oda a annoncé dans un post X que les 12 premiers volumes du manga sont disponibles en lecture gratuite en 21 langues.

Bien que la série d’action en direct ait un long chemin à parcourir pour rattraper les livres, vous pouvez au moins commencer à lire la série pour avoir une idée de ce à quoi s’attendre de la nouvelle série d’action en direct de Netflix. Une pièce a commencé en 1997 et continue d’être publié à ce jour. Ces 12 volumes disponibles représentent 108 chapitres individuels du manga le plus vendu au niveau international.

Ces 12 volumes couvrent la saga East Blue et nous présentent tous les principaux héros et méchants que nous voyons dans la série d’action réelle. Vérifiez-le.

