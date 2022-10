Plus de 100 appartements familiaux prévus dans le sud de Kelowna – Kelowna Capital News

D’autres logements locatifs familiaux pourraient voir le jour dans la région du centre-sud de Kelowna.

L’hôtel de ville a reçu une demande de permis d’aménagement pour un immeuble d’appartements de quatre étages prévu sur la rue Wilkinson, entre les routes Springfield et McBride.

Le bâtiment contiendrait 107 appartements, dont une et deux chambres et des unités d’une chambre plus un den, donnant sur Wilkinson et Springfield.

Les documents soumis indiquent que l’aménagement soutiendra bon nombre des objectifs stratégiques énoncés dans le plan communautaire officiel 2040 de Kelowna, notamment l’aménagement de corridors de faible hauteur et la protection du parc de logements locatifs. La proximité du bâtiment avec les commodités, les écoles et les parcs permettra également aux résidents de marcher, de faire du vélo ou de prendre le transport en commun vers les zones centrales, selon la soumission.

La demande d’aménagement n’a pas encore été soumise au conseil municipal.

