Plus de 100 animaux retrouvés dans des bagages après une radiographie à l’aéroport thaïlandais

Les autorités ont détecté des objets suspects dans les bagages des femmes lors d’une analyse aux rayons X à l’aéroport international de Suvarnabhumi, selon le Département thaïlandais des parcs nationaux, de la faune et de la conservation des plantes. Les autorités ont effectué une recherche et ont trouvé 50 lézards, 35 tortues et deux porcs-épics, entre autres animaux. Au moins deux des animaux sont morts et beaucoup étaient déshydratés.