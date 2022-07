Plus de 100 anciens détenus se présentent pour un procès en isolement cellulaire

Un agent correctionnel marche dans un couloir à l’intérieur du pénitencier de Sa Majesté en mai 2017. (Radio-Canada)

Une poursuite intentée contre le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador pour le recours à l’isolement cellulaire prend de l’ampleur avec des dizaines de personnes qui racontent des histoires à l’intérieur des établissements correctionnels provinciaux.

L’avocat Jim Locke, qui travaille avec le cabinet Morris Martin Moore, basé à Mount Pearl, a déclaré qu’environ 120 personnes avaient approché le cabinet d’avocats avec des expériences d’isolement cellulaire et de ségrégation au cours des trois dernières décennies.

“J’ai entendu beaucoup de descriptions qui, je pense, choqueraient et surprendraient beaucoup de gens”, a déclaré Locke.

“Il ne serait pas rare qu’il y ait de l’urine, des matières fécales, du sang sur les murs. La description que j’ai entendue est simplement des conditions généralement inaptes à héberger un animal, franchement, sans parler d’un humain.”

La Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador a certifié le recours collectif à l’automne 2021, ouvrant la voie à la procédure judiciaire.

La plainte allègue que le recours à l’isolement pendant 15 jours ou plus viole les droits des détenus et qu’il “constitue un traitement cruel et inhabituel”.

Elle allègue que la province a manqué à son obligation de prendre soin des détenues dans tous ses centres correctionnels, y compris le pénitencier de Sa Majesté (HMP), le centre correctionnel pour femmes, le centre correctionnel de Bishop’s Falls, le centre correctionnel de la côte ouest, le centre correctionnel de St. John’s Lockup, le Lockup de Corner Brook et le Centre correctionnel du Labrador.

L’avocat James Locke dit que plus de 120 personnes ont contacté son cabinet d’avocats pour s’enquérir de la signature d’une poursuite visant l’utilisation de l’isolement cellulaire au pénitencier de Sa Majesté. (Ariana Kelland/CBC)

Cependant, Locke a déclaré que la majorité des personnes qui se sont présentées au cabinet d’avocats sont des hommes qui ont purgé une peine au HMP, le plus grand établissement correctionnel de la province – et sans doute le plus notoire.

Locke a déclaré que son bureau avait reçu des appels de personnes actuellement en prison ainsi que de membres de la famille de personnes soumises à l’isolement alors qu’elles souffraient d’une maladie mentale grave.

Locke a déclaré qu’ils soutiendraient – entre autres – que l’isolement prolongé a été utilisé de manière inappropriée pour éloigner les détenus souffrant de troubles mentaux de la population générale, même si c’était au détriment de leur santé mentale.

“Je pense que ce qui est le plus surprenant, c’est qu’il est clair à première vue que ce dont ces personnes ont besoin, c’est d’une aide thérapeutique. Ils ont des besoins complexes. Ils ont besoin d’une aide médicale. Mais je ne pense pas que le système, le système correctionnel ne soit pas équipé pour le faire. “, a déclaré Locke.

“Et la réponse est de simplement les placer dans un isolement afin qu’ils ne se blessent pas ou ne blessent pas les autres. Mais je pense qu’en fin de compte, l’effet à long terme est que, vous savez, vous blessez davantage ces personnes.”

“Une prison dans une prison”

Le Bureau du représentant des citoyens répond souvent aux appels des détenus des établissements correctionnels de Terre-Neuve-et-Labrador, les plaintes des services correctionnels pour adultes représentant environ 30 à 50 % de la charge de travail mensuelle.

Le représentant des citoyens Bradley Moss a déclaré que de 2008 à 2018, son bureau avait reçu en moyenne 27 plaintes par an concernant l’isolement cellulaire et la ségrégation.

En 2017, le ministre de la Justice de l’époque, Andrew Parsons, a annoncé des changements dans la manière dont il séparait les prisonniers pour des raisons disciplinaires, réduisant la durée maximale d’isolement de 15 jours à 10. L’isolement administratif était alors à l’étude.

Lorsque ces règles ont changé, Moss a déclaré que le bureau recevait toujours en moyenne 24 plaintes par an.

Le représentant des citoyens de T.-N.-L., Bradley Moss, affirme que son bureau reçoit régulièrement des appels de détenus à l’intérieur des établissements correctionnels provinciaux. (Paul Pickett/CBC)

“Les types de choses que nous avons entendues au fil des ans seraient les conditions de ce confinement, le manque d’accès à des sources extérieures, vous savez, les visites familiales et tout ça”, a déclaré Moss. “Et je comprends qu’une partie de cela a été assouplie ces dernières années.”

Moss a suivi avec un vif intérêt des cas similaires impliquant l’isolement cellulaire au niveau fédéral et dans d’autres provinces. Il s’est rendu dans la zone d’isolement du HMP pour voir par lui-même ce que les détenus appellent son bureau.

Les détenus l’appellent un tribunal kangourou. Il n’y a pas beaucoup de procédure régulière là-bas. -Jim Locke

“C’est une prison dans une prison. Et, vous savez, ce n’est pas un endroit où je voudrais passer du temps”, a-t-il déclaré.

Le processus qui place un détenu en isolement disciplinaire a également fait l’objet d’un examen minutieux. À la suite d’un rapport de la Presse canadienne en mars, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, John Hogan, a promis de présenter une nouvelle législation qui assurerait une surveillance indépendante du processus disciplinaire pour les détenus faisant l’objet d’accusations institutionnelles.

“Les détenus l’appellent un tribunal fantoche. Il n’y a pas beaucoup de procédure régulière là-bas”, a déclaré Locke.

“Généralement, le sentiment est que c’est un processus injuste et ils sont inculpés et invariablement, cela les conduit à être placés en isolement, en isolement cellulaire. Ils n’ont pas beaucoup d’espoir de défendre ce dont ils sont accusés par l’institution.”

Alors que le gouvernement provincial se prépare à commencer la construction d’un remplacement pour le pénitencier de Sa Majesté, Locke a déclaré qu’il doit également y avoir un changement culturel sur la façon dont les détenus sont perçus et traités.

Corrections du futur

Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, John Hogan, a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter le litige en cours.

Cependant, dans une interview, Hogan a expliqué à quoi ressemblera l’avenir des services correctionnels, y compris la façon dont le système gère la maladie mentale.

Le cycle continuera et ils seront de retour en prison. Et ce n’est pas ce que nous voulons -John Hogan

“Il n’y a aucun avantage pour la société si un individu va en prison et n’en sort pas mieux qu’il ne l’était quand il y est entré, ou dans certains cas pire et peut-être qu’il va à nouveau commettre un crime”, a déclaré Hogan.

“Et le cycle continuera et ils seront de retour en prison. Et ce n’est pas ce que nous voulons. Nous voulons qu’ils deviennent des membres productifs de la société.”

Hogan a déclaré que la construction de la nouvelle prison devrait commencer au printemps prochain et qu’il faudra trois ans pour la terminer. En 2019, CBC a signalé que des terres dans la région de White Hills à St. John’s avaient été réservées pour le projet.

En attendant, il a déclaré que des réunions étaient en cours avec les parties prenantes pour déterminer les besoins de l’installation.

John Hogan dit avoir rencontré le comité des détenus du pénitencier de Sa Majesté au cours des dernières semaines pour discuter des problèmes auxquels ils étaient confrontés. (Patrick Butler/CBC-Radio Canada)

“Ce que nous attendons avec impatience, c’est un endroit où les gens peuvent travailler dans un environnement sûr”, a déclaré Hogan.

“Nous devons également penser aux agents qui y travaillent et à un endroit où les détenus peuvent obtenir le traitement dont ils ont besoin et obtenir la réadaptation dont ils ont besoin.”

Construit à l’origine en 1859 – avec des rénovations et des ajouts au fil des ans – HMP est considéré comme la plus ancienne prison du Canada. Il abrite principalement des détenus masculins à sécurité moyenne et maximale et peut contenir jusqu’à 175 prisonniers, dont certains purgent des peines, sont en détention provisoire ou attendent une peine fédérale.

L’infrastructure physique actuelle et la disposition du HMP limitent ce qui peut être fait dans l’installation existante, a déclaré Hogan.

“Nous voulons améliorer leur vie. Nous voulons les réhabiliter, et nous voulons qu’ils soient de retour dans la société en tant que personnes productives. Mais ils ont besoin d’outils pendant qu’ils sont dans l’établissement pour le faire, pour grandir, peut-être pour obtenir un GED, peut-être pour poursuivre mes études”, a déclaré Hogan.

Interrogé sur ce qui sera fait pour combler le fossé entre aujourd’hui et la construction de l’établissement moderne, Hogan a déclaré qu’il était important de rencontrer les détenus pour entendre leurs préoccupations. Hogan a dit qu’il l’avait fait au cours des dernières semaines.

“Il y a des problèmes simples qu’ils soulèvent parfois et des choses que nous pouvons faire pour les aider pendant qu’ils passent leur temps dans l’établissement”, a déclaré Hogan, ajoutant que les détenus se plaignaient de la chaleur dans l’établissement et avaient accès à coupes de cheveux.

“Nous continuerons à les entendre et tout ce que nous pouvons faire dans les limites de la structure en ce moment, nous continuerons à travailler avec eux.”

