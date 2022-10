Plus de 100 000 personnes souffrant de troubles mentaux seront aidées à retourner au travail dans le cadre d’un programme de mentorat de 122 millions de livres sterling

La ministre de la Santé mentale, Claire Coutinho, a déclaré au Sun : “Chaque semaine, au moins un sur six d’entre nous a des problèmes de santé mentale qui peuvent affecter notre capacité à travailler autant qu’une mauvaise santé physique.”

“C’est pourquoi nous investissons 122 millions de livres sterling pour que tous ceux qui utilisent les services de santé mentale du NHS en Angleterre aient accès à des conseillers en emploi.”

“En travaillant avec les thérapeutes du NHS, ces conseillers fourniront à encore plus de personnes un soutien compatissant et personnalisé pour les aider à rester ou à reprendre leur travail plus rapidement, avec le bon soutien en place.

“Le travail donne aux gens un but, un enjeu dans leur communauté et une interaction sociale précieuse – nous devons veiller à ce que chacun ait un accès égal à cette opportunité, y compris pendant les périodes de mauvaise santé mentale.