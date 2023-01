Plus de 100 000 personnes manifestent en Israël alors que Netanyahu, provocateur, reste ferme sur les plans de réforme judiciaire

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu rejette les protestations contre les projets de réforme judiciaire de son gouvernement, alors que des foules immenses de manifestants se sont rassemblées dans les villes du pays pour un troisième week-end.

Les manifestations de samedi ont attiré jusqu’à 130 000 personnes dans le centre de Tel-Aviv, selon les médias israéliens, tandis que d’autres manifestations ont eu lieu dans les villes de Jérusalem, Haïfa et Beer Sheva.

Les manifestants soutiennent que la tentative du nouveau gouvernement de donner au parlement israélien, la Knesset, le pouvoir d’annuler les décisions de la Cour suprême menacera les freins et contrepoids démocratiques sur les ministres par les tribunaux.

Mais Netanyahu dit que c’est un refus des opposants de gauche d’accepter les résultats des élections de novembre dernier, qui ont produit l’un des gouvernements les plus à droite de l’histoire d’Israël.

Samedi, des manifestants israéliens assistent à un rassemblement contre le nouveau gouvernement de Netanyahu dans la ville côtière de Tel-Aviv. (Jack Guez/AFP via Getty Images)

En plus des manifestations, la pression s’est accrue sur le gouvernement de Netanyahu après que le procureur général du pays a demandé à Netanyahu de licencier un allié clé du cabinet à la suite d’une décision de la Cour suprême qui l’a disqualifié d’occuper un poste gouvernemental en raison d’une condamnation pour délits fiscaux.

Alors que Netanyahu était censé tenir compte de la décision du tribunal, cela n’a fait qu’approfondir le fossé dans le pays concernant le système judiciaire et le pouvoir des tribunaux.

Des réformes judiciaires controversées

Les plans, qui, selon le gouvernement, sont nécessaires pour freiner la portée excessive des juges militants, ont suscité une opposition féroce de la part de groupes, y compris des avocats, et soulevé des inquiétudes parmi les chefs d’entreprise, creusant des divisions politiques déjà profondes dans la société israélienne.

Les manifestants disent que l’avenir de la démocratie israélienne est en jeu si les plans, qui resserreraient le contrôle du gouvernement sur les nominations judiciaires et limiteraient les pouvoirs de la Cour suprême de réviser les décisions du gouvernement, étaient adoptés.

Un manifestant israélien porte une découpe de Netanyahu lors d’une manifestation contre son gouvernement à Tel Aviv. (Jack Guez/AFP/Getty Images)

En plus de menacer l’indépendance des juges et d’affaiblir le contrôle du gouvernement et du parlement, ils affirment que ces projets porteront atteinte aux droits des minorités et ouvriront la porte à davantage de corruption.

“Nous nous battons pour la démocratie”, a déclaré Amnon Miller, 64 ans, parmi une foule de manifestants, dont beaucoup arboraient des drapeaux israéliens blancs et bleus. “Nous avons combattu dans ce pays dans l’armée pendant 30 ans pour notre liberté et nous ne laisserons pas ce gouvernement prendre notre liberté.”

“Toutes les générations sont concernées. Ce n’est pas une blague”, a déclaré Lior Student, un manifestant, à l’Associated Press. “C’est une redéfinition complète de la démocratie.”

Des manifestants israéliens assistent à un rassemblement contre le gouvernement de Netanyahu à Tel Aviv samedi. (Ahmad Gharabli/AFP/Getty Images) Un Israélien portant un costume lève une pancarte sur laquelle on peut lire en hébreu “sauvons la démocratie”, tandis que d’autres déploient une banderole aux couleurs de l’arc-en-ciel, lors du rassemblement à Tel-Aviv. (Jack Guez/AFP/Getty Images)

Bataille judiciaire du Premier ministre

Le nouveau gouvernement, qui a pris ses fonctions ce mois-ci, est une alliance entre le parti du Likud de Netanyahu et un groupe de petits partis religieux et nationalistes d’extrême droite qui disent avoir pour mandat un changement radical.

Netanyahu – qui est lui-même jugé pour des accusations de corruption qu’il nie – a défendu les plans de réforme judiciaire, qui sont examinés par une commission parlementaire, affirmant qu’ils rétabliront un juste équilibre entre les trois branches du gouvernement.

Un Israélien portant un costume de Netanyahu en tant que prisonnier participe au rassemblement à Tel Aviv samedi. (Jack Guez/AFP/Getty Images)

Le Likud a longtemps accusé la Cour suprême d’être dominée par des juges de gauche qui, selon lui, empiètent sur des domaines échappant à leur autorité pour des raisons politiques. Les défenseurs de la cour affirment qu’elle joue un rôle essentiel pour garantir la responsabilité dans un pays qui n’a pas de constitution formelle pour contenir l’action du gouvernement.

Une manifestante à Tel Aviv a déclaré qu’elle pensait que les changements judiciaires étaient destinés à protéger Netanyahu. “Le but est de sauver une seule personne et une seule – c’est M. Netanyahu, de son procès, et c’est pourquoi je suis ici.”

Une enquête publiée par l’Israel Democracy Institute la semaine dernière a montré que la confiance dans la Cour suprême était nettement plus élevée parmi les Israéliens de gauche que parmi ceux de droite, mais qu’il n’y avait pas de soutien général pour affaiblir les pouvoirs de la Cour.