Plus de 100 000 fonctionnaires feront grève le jour du budget le mois prochain dans une dispute sur leur salaire

Le budget de JEREMY Hunt risque d’être saboté par 100 000 fonctionnaires en grève ce jour-là.

Le syndicat des services publics et commerciaux a annoncé aujourd’hui que les membres de 123 ministères se retireront le 15 mars.

100 000 fonctionnaires devraient faire grève le jour du budget le mois prochain 1 crédit

Cela coïncide avec la prochaine vague de grèves des enseignants alors que les travailleurs continuent de mener des actions revendicatives sur les salaires.

Les patrons du PCS réclament une augmentation de salaire de 10 % ainsi qu’aucun licenciement.

Le secrétaire général Mark Serwotka a déclaré : « Rishi Sunak ne semble pas comprendre que plus il ignore les demandes d’augmentation de salaire de nos membres pour les aider à traverser la crise du coût de la vie, plus il les rend fâchés et déterminés. .”

Il a affirmé que 40 000 fonctionnaires ont dû utiliser une banque alimentaire en raison d’une “baisse totalement inacceptable de leur salaire”.

Border Force, DVLA, DVSA, DWP et Rural Payments Agency seront particulièrement touchés par l’action.

Les Britanniques sont sur le point de découvrir à quel point le prix de la bière, des cigarettes et du carburant change lorsque M. Hunt dévoilera enfin son budget de printemps le mois prochain.

Le chancelier pourrait avoir des milliards supplémentaires à jouer grâce à la chute des prix de l’essence, ce qui exercera une pression sur lui pour qu’il réduise les impôts cette année.

Les députés conservateurs l’exhorteront à réduire le fardeau, car le programme de soutien énergétique réduit coûtera 90% de moins l’année prochaine.

Un rapport d’un groupe de réflexion de la Resolution Foundation a déclaré que le Trésor serait en ligne avec une “grosse aubaine” avec des perspectives “un peu moins sombres”.

Le député conservateur senior Sir Iain Duncan Smith a déclaré : « Nous devons commencer à planifier pour alléger le fardeau fiscal.

« Les prévisions de malheur et de tristesse sont fausses.

“L’économie britannique est dans une position robuste.

« À l’approche du budget, nous ne devrions pas aggraver la pression.

“La hausse de l’impôt sur les sociétés en avril ne fera que peser encore plus sur l’économie.

“Mais nous devons commencer à planifier l’allégement du fardeau fiscal car il nuit aux particuliers et aux entreprises – et relancer la croissance.”

Mais M. Hunt a signalé le mois dernier que toute réduction d’impôt n’interviendrait que “lorsque le moment sera venu”, alors qu’il tentait de freiner la spéculation.