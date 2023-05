Plus de 10 millions de Britanniques patriotes descendront dans la rue aujourd’hui pour célébrer le couronnement

DIX MILLIONS de Britanniques patriotes descendront dans la rue aujourd’hui pour célébrer le couronnement lors de l’un des plus grands rassemblements communautaires de l’histoire.

On estime que 40 000 fêtes de rue le dimanche midi sont prévues pour inonder les rues d’une mer de bruants Union Jack et de millions d’assiettes en papier.

Il y a des milliers d’événements Big Lunch qui se déroulent au Royaume-Uni et à l’étranger Crédit : Alamy

Les fêtes s’étendront aujourd’hui sur les cinq continents – avec des rassemblements de célébration se déroulant aussi loin à l’ouest que le Canada et aussi loin à l’est que Hong Kong.

Des événements communautaires marqueront également l’occasion pour les communautés d’expatriés en Afrique du Sud, en Australie, au Bangladesh et en France.

La célébration annuelle du Big Lunch a généralement lieu la première semaine de juin, mais a été avancée cette année pour marquer le couronnement du roi Charles.

Au total, 67 000 événements Big Lunch ont été enregistrés auprès des organisateurs de l’association caritative éducative Eden Project, qui se sont déroulés pendant le week-end férié.

Quelque 10 millions de Britanniques – un sur sept de la population britannique – devraient assister à des fêtes de rue communautaires, y compris des membres de la famille royale.

Le duc et la duchesse d’Édimbourg visiteront un grand déjeuner à Cranleigh, Surrey, tandis que les princesses Béatrice et Eugénie dîneront avec des fans royaux à Windsor.

La princesse Anne et son mari, le vice-amiral Tim Laurence, se joindront également à un déjeuner à Swindon.

La princesse royale, 72 ans, passera ensuite également lundi à faire du bénévolat dans le cadre du mouvement sœur The Big Help Out.

Six fêtes de rue sur dix auront lieu aujourd’hui en prélude au concert du couronnement au château de Windsor ce soir.

Les organisateurs affirment que les événements rassembleront « les voisins et les communautés pour partager l’amitié, la nourriture et le plaisir ».

La quiche du Couronnement a été personnellement choisie comme plat désigné pour le Grand Déjeuner par le Roi et la Reine.

Le chef royal Mark Flanagan était responsable de la création de la recette de la tarte aux épinards à base d’œufs.

Mais les organisateurs ont également fourni aux hôtes une série d’idées de menus alternatives, notamment un carré d’agneau de style asiatique et une aubergine végétarienne Coronation.

Les déjeuners et les fêtes de rue font partie des célébrations officielles du couronnement et des milliers d’événements sont ouverts au grand public, invitant tout le monde à se joindre.

Depuis 2009, plus d’un million d’événements de rue Big Lunch ont eu lieu.

La reine Camilla est devenue mécène de l’association en 2013.

L’année dernière, plus de 17 000 grands déjeuners ont eu lieu pour marquer le jubilé de platine de la reine Elizabeth II – avec un quart de la population du Royaume-Uni, amassant un total de 22 millions de livres sterling pour des œuvres caritatives.

Lindsey Brummitt, directrice du programme du Coronation Big Lunch, a déclaré : « Avec des dizaines de milliers de Coronation Big Lunch qui se déroulent dans les villages et les villes du Royaume-Uni, il est clair que l’esprit communautaire est bel et bien vivant.

« Des millions de personnes se réunissant, dans des lieux allant d’une célébration dans un centre de jeunesse aux Shetland, jusqu’à un thé sur une île à St Martin’s, dans les îles Scilly, marquent un moment de l’histoire avec l’impact positif de susciter l’esprit communautaire et de nouvelles connexions, qui, nous l’espérons, laisseront un héritage durable pour les années à venir.