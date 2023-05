Plus de 10 millions de Britanniques ont rendu les rues rouges, blanches et bleues lors de la joyeuse célébration du couronnement du roi Charles

DIX millions de fans royaux ont rendu les rues rouges, blanches et bleues lors d’une joyeuse célébration nationale du couronnement du roi Charles.

Partout au pays, les patriotes ont profité de pique-niques sur les routes et dans les centres communautaires, les salles de village et les salles paroissiales pour marquer le couronnement du monarque.

Un record de 67 000 événements Big Lunch – 50 000 de plus que pour le jubilé de platine de la reine Elizabeth II – a réuni toutes les confessions et tous les horizons dans un moment de fierté nationale.

Quelque 80 habitants se sont réunis à une table de 60 pieds pour se régaler de plats de toutes les régions de St Cuthberts Road à Kilburn, au nord-ouest de Londres.

Les danseurs de Morris se sont produits en costumes Union Jack alors que les habitants chantaient des chansons patriotiques sous des banderoles, y compris John Rodgers, 87 ans, qui profitait de son deuxième couronnement.

Il a déclaré: « En 1953, tout ce qui m’intéressait, c’était à quel point la reine Elizabeth était jolie. J’ai apprécié celui-ci d’une manière très différente.

Geoff Stilwell, 71 ans, qui jouait de la guitare pour les numéros, a déclaré : « C’est incroyable de voir cette atmosphère de bon voisinage. Seul le Couronnement pouvait faire quelque chose comme ça.

L’organisatrice Kerstin Rodgers a ajouté : « Je vis ici depuis 23 ans et j’ai rencontré des voisins pour la première fois aujourd’hui. Tout le monde ici vient de partout. Ils sont tous venus avec de la nourriture de leur culture. C’est merveilleux. »

Pendant ce temps, sur Worcester Road à Colchester, Essex, Angie Fairbrother a organisé une fête pour 250 résidents.

Elle a déclaré: «Nous organisons chaque année une fête de rue dans le cadre du Big Lunch et celle-ci a été la plus occupée.

« Il y a des bébés et des octogénaires. C’est tellement agréable et cela crée un véritable esprit communautaire.

À Burn, North Yorks, 150 habitants se sont entassés dans un chapiteau où les décorations comprenaient une reconstitution grandeur nature de The Gold State Coach – avec des chevaux et des découpes du roi et de la reine.

La locale Sheila Holmes, 79 ans, a déclaré: «La paroisse a fait un effort suprême et j’en suis fière. J’ai trouvé le service d’hier magnifique. C’est ce que nous faisons le mieux, étant britanniques.

À Blackpool, des drapeaux ont flotté sur la célèbre promenade alors que des milliers de personnes ont participé à un énorme Big Lunch.

La royaliste dévouée Margaret Shaw, en vacances en Écosse, a déclaré: « J’étais scotchée à la télé hier en regardant le couronnement, alors aujourd’hui je vais profiter du soleil. »

Pendant ce temps, à l’Eden Project à Cornwall, 200 invités ont partagé une quiche Coronation de 32 pouces – une version surdimensionnée de 65 œufs de la recette personnellement choisie par le roi Charles.

Peter Stewart, de l’Eden Project, qui a eu l’idée du Big Lunch en 2009, a déclaré : « Rassembler les gens pour partager de telles expériences autour de la nourriture et du plaisir est crucial pour construire des communautés plus fortes et résilientes, et nous sommes fiers de ont fait exactement cela.