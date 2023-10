Plus de 10 Britanniques craignent la mort ou la disparition alors que Netanyahu se venge du Hamas

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

Plus de 1 500 personnes ont été tuées – et plus de 10 Britanniques seraient morts ou portés disparus – alors qu’Israël a déclaré lundi un « siège complet » de Gaza en représailles à une attaque massive des militants du Hamas.

La décision de couper l’eau, la nourriture et l’électricité dans l’enclave qui abrite 2,3 millions de Palestiniens a été soutenue par des centaines de frappes aériennes et maritimes israéliennes. Ceux qui se trouvent à Gaza disent que ce sera « catastrophique » pour les gens qui n’ont nulle part où se tourner.

Environ 900 personnes auraient été tuées en Israël et plus de 680 Palestiniens à Gaza. Des milliers de personnes ont été blessées des deux côtés.

Plus de deux jours après le lancement de l’attaque surprise du Hamas, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu’il y avait « un certain nombre » d’hommes armés palestiniens en Israël, bien que l’armée du pays ait déclaré qu’elle avait largement pris le contrôle des villes du sud après des échanges de tirs. dans la rue. Lundi, les secouristes ont découvert 100 corps dans une petite communauté agricole après une longue confrontation avec des hommes armés.

M. Netanyahu a déclaré qu’Israël n’avait « commencé » sa campagne à Gaza que lors d’un discours télévisé en soirée. « Ce que nous ferons à nos ennemis dans les jours à venir se répercutera sur eux pendant des générations. » Il a affirmé que des enfants ligotés avaient été exécutés lors de l’attaque du Hamas et que les actions du groupe étaient comparables à celles de l’EI. Des roquettes continuent également d’être tirées depuis Gaza vers Israël.

Des groupes militants palestiniens ont affirmé détenir plus de 130 personnes enlevées en Israël et traînées à Gaza. La branche militaire du Hamas a menacé lundi soir de tuer un otage civil israélien chaque fois qu’Israël ciblerait des civils dans leurs maisons à Gaza sans avertissement.

Les proches des Britanniques qui, selon eux, ont été tués ou enlevés ont partagé leur « douleur indescriptible » face à la perte qu’ils ressentent.

Nathanel Young, 20 ans, et Bernard Cowan, 57 ans, sont les seuls Britanniques dont la mort a été confirmée, mais les familles d’un certain nombre de Britanniques ont déclaré qu’elles pensaient que leurs proches étaient morts ou portés disparus, ils auraient été enlevés.

Dans le sens des aiguilles d’une montre, en partant du coin supérieur gauche, Dan Darlington avec un ami, quelques jours avant l’attaque du Hamas ; Bernard Cowan; Nathanel Young et Jack Marlowe (Provenant)

La sœur du photographe Dan Darlington a déclaré qu’il avait été assassiné samedi par des militants aux côtés de son amie proche Carolin Bohl. Originaire du Royaume-Uni mais vivant à Berlin, M. Darlington avait exploré la région et devait rentrer à Tel Aviv vendredi, mais il est resté une journée supplémentaire. Sa famille a déclaré qu’il avait passé ses derniers jours « à faire du vélo, à rire, à prendre de belles photos de couchers de soleil et à profiter des plaisirs simples de la vie ».

S’adressant aux réseaux sociaux, sa sœur Shelley Darlington a déclaré : « Mon petit frère, Dan, a été assassiné par des terroristes samedi matin dans notre kibboutz, Nir Oz, aux côtés de sa belle amie Carolin. Remerciant ses amis et sa famille pour leur soutien, elle a déclaré : « Savoir combien de personnes ont aimé et pris soin de Danny, et lire vos souvenirs de lui ne le ramènera jamais, mais cela offre un peu de réconfort à la douleur indescriptible que je ressens. »

La famille de M. Cowan, de Glasgow, a déclaré : « Nous pleurons la perte de notre fils et frère, Bernard Cowan, qui a été horriblement assassiné samedi lors de l’attaque terroriste surprise contre Israël par le Hamas.

« Nous demandons le respect de la vie privée en ce moment pendant que nous traitons de cette énorme perte pour notre famille, tant chez nous qu’en Israël, et pour la communauté juive de Glasgow, où il nous manquera beaucoup. »

M. Young, qui servait dans les Forces de défense israéliennes, fréquentait la même école – l’école juive JFS du nord de Londres – que Jack Marlowe, 26 ans, qui assurait la sécurité lors d’un festival dans le désert près du kibboutz Re’im lorsque le La zone a été attaquée par le Hamas.

Les Israéliens inspectent un immeuble résidentiel endommagé après qu’il ait été touché par une roquette tirée depuis la bande de Gaza (Copyright 2023 The Associated Press Tous droits réservés)

Le ministre des Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré qu’à la lumière de l’offensive surprise orchestrée par le Hamas, le Royaume-Uni « réexaminait » son soutien à Israël. M. Cleverly a également déclaré qu’il était « mal à l’aise de spéculer » sur le nombre de Britanniques touchés par les violences après qu’il a été rapporté que plus de 10 Britanniques seraient morts ou portés disparus.

Il a expliqué que le « statut unique » d’Israël signifiait qu’il y avait un grand nombre de doubles nationaux anglo-israéliens, les estimations du gouvernement suggérant qu’environ 50 000 à 60 000 Britanniques se trouveraient en Israël et à Gaza.

Parmi eux se trouvent les beaux-parents du premier ministre écossais, Humza Yousaf. Le leader du SNP a déclaré que les parents de sa femme, Nadia El-Nakla, sont désormais « piégés » à Gaza, où ils rendaient visite à leur famille lorsque les frappes contre Israël ont commencé.

L’Israélo-britannique Ahal Besorai, 60 ans, dit avoir parlé pour la dernière fois à sa sœur Yonat, 50 ans, samedi à 7 heures du matin, alors qu’elle se cachait dans son abri anti-aérien au kibboutz Beeri, près de la frontière avec Gaza. Avec son mari Dror, également âgé de 50 ans, et leurs deux enfants, deux filles âgées de seulement 15 et 13 ans, Yonat avait tenté de se cacher des hommes armés, arrivés dans la communauté à l’arrière d’une jeep équipée d’une grosse mitrailleuse.

« Elle me murmurait qu’ils se cachaient, qu’il y avait des terroristes tout autour et qu’ils ne devraient pas parler, et elle a raccroché », a déclaré M. Besorai. L’indépendant. Il a découvert plus tard que 20 minutes après qu’elle ait raccroché, les militants avaient incendié le bâtiment, forçant la famille de quatre personnes à sortir.

« Un membre du kibboutz les a vu sortir de la maison, ils étaient vivants », a poursuivi M. Besorai. Ils ne leur ont pas tiré dessus, donc nous supposons qu’ils ont été emmenés à Gaza.

La fumée s’élève après une frappe aérienne israélienne sur la ville de Gaza (AFP via Getty Images)

Depuis, il n’a plus eu aucun contact. Il connaît désormais entre 20 et 30 amis qui ont été tués dans ce seul kibboutz. Pour l’instant, Yonat et sa famille ne figurent pas sur la liste des morts.

Dor Shafir, 30 ans, dont la mère Miryam est née et a grandi au Royaume-Uni d’un père britannique de Reading, est porté disparu avec sa petite amie, l’institutrice de maternelle Savion Kiper, 31 ans.

Le couple, qui prévoyait de se marier l’année prochaine, participait à un petit festival de musique près de la frontière avec Gaza lorsque des militants du Hamas ont fait irruption en Israël. Ils ont couru se mettre à l’abri et ont envoyé un SMS peu avant 7 heures du matin samedi matin depuis le village voisin de Reim.

« Ils ont couru vers leur voiture et essayaient de prendre la voiture pour s’enfuir, mais personne ne sait ce qui s’est passé ensuite », a déclaré Robin Simmons, cousin de Dor, citoyen irlandais et avocat. L’indépendant.

Le gouvernement britannique aide les familles de plusieurs personnes en Israël et dans les territoires palestiniens occupés.

Onze citoyens américains sont morts dans le conflit en Israël, ont annoncé lundi les autorités américaines, et un nombre inconnu reste porté disparu, des informations selon lesquelles il aurait déclaré à Joe Biden qu’il n’avait d’autre choix que d’envahir Gaza. « Nous devons y aller. Nous ne pouvons pas négocier maintenant », a déclaré M. Netanyahu lors de l’appel avec le président américain, selon Axios citant des sources informées de l’appel.

Quant à Gaza, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré : « J’ai ordonné un siège complet de la bande de Gaza », a-t-il déclaré dans une déclaration laconique partagée sur les réseaux sociaux. « Pas d’électricité, pas de nourriture, pas de gaz, tout est fermé. Nous combattons les animaux humains et nous agissons en conséquence.

Des échanges de bombardements à la frontière nord d’Israël ont fait craindre que le conflit ne s’étende sur un nouveau front. Des militants palestiniens du groupe du Jihad islamique se sont glissés du Liban vers Israël, déclenchant des bombardements israéliens sur le sud du Liban.

Le président palestinien Mahmoud Abbas a appelé l’ONU à intervenir immédiatement pour empêcher la survenue d’une catastrophe humanitaire due à « l’agression israélienne en cours, notamment à Gaza », a rapporté l’agence de presse officielle Wafa.

Mahmoud Shalabi, directeur par intérim de l’association caritative britannique Medical Aid for Palestiniens, s’exprimant depuis la ville de Gaza, a déclaré qu’un « siège complet serait catastrophique ».

Israël a officiellement déclaré la guerre dimanche et l’armée a appelé environ 300 000 réservistes, signalant qu’une bataille des plus sanglantes s’annonce après l’assaut sans précédent du Hamas. De hauts responsables militaires israéliens ont déclaré L’indépendant qu’en raison de la nature sans précédent de l’attaque, « toutes les options sont sur la table », y compris une éventuelle attaque terrestre contre Gaza – une décision inédite depuis 2005.

Sur le terrain, Nizar, père de cinq enfants qui vit à Beit Lahia, au nord de Gaza et qui a demandé à rester anonyme, a déclaré qu’une invasion terrestre serait « notre pire cauchemar » pour les familles.

« Nous n’avons ni abri, ni endroit sûr où aller. Ma maison héberge déjà deux autres familles de proches qui ont fui les régions frontalières »,

« Nous avons perdu deux enfants lors de la guerre de 2008 et avons été déplacés à plusieurs reprises. Des bombardements ont lieu chaque minute », a-t-il déclaré en désespoir de cause.