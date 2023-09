Plus de 10 000 personnes seraient portées disparues en Libye après des inondations dévastatrices, des centaines de morts ont été confirmés

Environ un quart de la ville de Derna, dans l’est de la Libye, a été détruite par la rupture des barrages lors d’une tempête, a annoncé mardi l’administration de la région, et la Croix-Rouge a déclaré que 10 000 personnes seraient portées disparues dans tout le pays après que la tempête Daniel a traversé la Méditerranée. .

Au moins 1 000 corps ont déjà été retrouvés rien que dans la ville de Derna, et les autorités s’attendent à ce que le bilan soit bien plus lourd.

Un journaliste de Reuters, en route pour Derna, une ville côtière d’environ 125 000 habitants, a vu des véhicules renversés au bord des routes, des arbres renversés et des maisons abandonnées et inondées.

« Je reviens de Derna. C’est très désastreux. Des cadavres gisent partout, dans la mer, dans les vallées, sous les bâtiments », a déclaré Hichem Abou Chkiouat, ministre de l’aviation civile et membre du comité d’urgence de l’administration qui contrôle l’Est. , a déclaré à Reuters par téléphone.

Les rues sont inondées lundi après la tempête Danial à Marj, en Libye. (Libye Almasar TV/Associated Press)

« Le nombre de corps retrouvés à Derna dépasse le millier », a-t-il déclaré. « Je n’exagère pas lorsque je dis que 25 pour cent de la ville a disparu. De très nombreux bâtiments se sont effondrés. »

Abou Chkiouat a déclaré plus tard à Al Jazeera qu’il s’attendait à ce que le nombre total de morts à travers le pays atteigne plus de 2 500, alors que le nombre de personnes disparues augmentait.

« Nous pouvons confirmer à partir de nos sources d’information indépendantes que le nombre de personnes disparues atteint jusqu’à présent 10 000 », a déclaré Tamer Ramadan, chef d’une délégation de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), à la presse. Genève par liaison vidéo depuis la Tunisie.

La #Libye est confrontée à une catastrophe dévastatrice à grande échelle, les efforts sont énormes mais néanmoins des défis et des besoins sont bien au-delà de ce que les efforts actuels peuvent faire. Le soutien de tous les acteurs internationaux à @LibyaRC et au peuple libyen est désormais absolument nécessaire@ifrc se tient prêt à coordonner https://t.co/EijIK40RSO —@drTamer_Ramadan

Les gouvernements étrangers prévoient une aide

Des vidéos montraient un large torrent traversant le centre-ville de Derna après la rupture des barrages. Des bâtiments en ruine se dressaient de chaque côté.

Une autre vidéo partagée sur Facebook, que Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante, semble montrer des dizaines de corps recouverts de couvertures sur le trottoir.

Des convois d’aide et d’assistance se dirigeaient vers la ville.

La Libye est politiquement divisée entre l’Est et l’Ouest et les services publics se sont effondrés depuis le soulèvement de 2011 soutenu par l’OTAN qui a déclenché des années de conflit.

Le gouvernement internationalement reconnu de Tripoli ne contrôle pas les régions de l’Est mais a envoyé de l’aide à Derna, avec au moins un vol de secours au départ de la ville occidentale de Misrata mardi, a déclaré un journaliste de Reuters présent à bord de l’avion.

Le ministère de la Santé de Tripoli a déclaré qu’un avion transportant 14 tonnes de matériel médical, de médicaments et de housses mortuaires, ainsi que du personnel soignant, s’est dirigé mardi vers Benghazi. D’autres agences à travers le pays ont déclaré qu’elles enverraient de l’aide humanitaire à Derna.

Les membres de l’Association des auberges de jeunesse de Libye déchargent l’aide médicale arrivée par avion à l’aéroport d’Al Abraq, mardi à Al Abraq, en Libye. (Ayman Al-Sahili/Reuters)

Les gouvernements étrangers ont également envoyé des messages de soutien à la Libye. L’Égypte, la Tunisie, l’Algérie, la Turquie et les Émirats arabes unis figuraient parmi ceux qui ont déclaré qu’ils enverraient une aide humanitaire et des équipes pour contribuer aux efforts de recherche et de sauvetage.

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a convoqué mardi ses commandants militaires pour organiser une assistance d’urgence à son voisin occidental. Il a déclaré dans des commentaires télévisés que l’armée déploierait du matériel et du personnel en coordination avec les forces de l’est de la Libye pour aider les communautés touchées.

L’ambassade américaine a annoncé lundi qu’elle contactait les Nations Unies et les autorités libyennes sur les modalités d’acheminement de l’aide aux zones les plus touchées.