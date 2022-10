Plus de 10 000 personnes se sont présentées au vote par anticipation aux élections de Kelowna – Kelowna Capital News

Selon le site Web de la ville de Kelowna, 10 240 personnes ont voté en quatre jours de vote par anticipation.

Les résidents choisissent entre cinq candidats à la mairie et 32 ​​candidats au conseil. Le 14 octobre est le dernier jour pour le vote par anticipation, qui se déroule au Centre récréatif Parkinson de 8 h à 20 h. Le jour du vote général est le 15 octobre et le vote a lieu aux endroits suivants :

Théâtre Black Box, 1375, rue Water

Capital News Centre, 4105, promenade Gordon

École intermédiaire Dr.Knox, 121, boulevard Drysdale

Salle communautaire d’East Kelowna, 2704, chemin East Kelowna

Église Evangel, 3261, promenade Gordon

Centre d’éducation Hollywood Road, 1040 Hollywood Road South

Société des aînés de Kelowna, 1353, rue Richter

Église Mission Creek Alliance, 2091, chemin Springfield

Salle communautaire de la mission Okanagan, 4409, chemin Lakeshore

Centre récréatif Parkinson, 1800, chemin Parkinson

École primaire Rutland, 620, chemin Webster

École intermédiaire de Springvalley, 350, chemin Ziprick

École primaire Watson Road, 475, chemin Yates

Lieux de vote à West Kelowna :

Centre communautaire Westbank Lions, 2466, rue Main

Constable Neil Bruce Middle School, 2010 Daimler Drive

École primaire Mar Jok, 2101, chemin McDougall

Lieux de vote à Lake Country :

École secondaire George Elliott, 10241, chemin Bottom Wood Lake

Lieux de vote à Peachland :

Centre communautaire Peachland, 4450, 6e rue

Les pièces d’identité acceptables pour voter comprennent :

Permis de conduire de la Colombie-Britannique*

Assurance véhicule ICBC

Carte d’identité de la Colombie-Britannique

Carte de services BC*

Carte de citoyenneté

Avis de taxe foncière municipale

Carte d’assurance sociale

Carte de crédit

Facture de services publics pour la résidence (électricité, gaz naturel, eau, téléphone ou service de câble)

*Une combinaison de permis de conduire de la Colombie-Britannique et de carte de services compte comme une seule pièce d’identité.

BC Transit offre un service d’autobus gratuit dans la ville de Kelowna uniquement le 15 octobre. Les passagers doivent informer le chauffeur qu’ils se rendent à un bureau de vote (y compris handyDART). Le service d’autobus gratuit n’est pas offert à West Kelowna, Lake Country ou Peachland.

