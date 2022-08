Plus de 10 000 personnes en Colombie-Britannique sont décédées à cause de drogues toxiques depuis la déclaration de l’urgence sanitaire en 2016: coroner

Plus de 140 personnes sont mortes de la toxicité de drogues illicites en Colombie-Britannique au cours du mois de juin, selon le service des coroners provinciaux, portant le nombre total de décès cette année à plus de 1 000.

Le nombre de décès par toxicité médicamenteuse au cours des six premiers mois de 2022 est le plus élevé jamais enregistré au cours de cette période d’une année civile, selon les données préliminaires publiées mardi par le BC Coroners Service.

Le décompte signifie également que plus de 10 000 personnes sont maintenant décédées des suites de drogues toxiques en Colombie-Britannique depuis qu’une urgence de santé publique a été déclarée en avril 2016.

«C’étaient des hommes, des femmes et des jeunes de tous les horizons. Ils vivaient dans nos quartiers, travaillaient dans nos lieux de travail et jouaient dans nos équipes sportives. Certains vivaient des vies ordinaires, tandis que d’autres faisaient face à d’énormes défis», a écrit la coroner en chef Lisa Lapointe dans un communiqué. déclaration.

“Tous sont devenus la proie de l’offre mortelle de drogues illicites qui est omniprésente.”

Le co-fondateur de Moms Stop the Harm a déclaré mardi qu’il était difficile de voir le nombre de décès continuer, mois après mois, plus de six ans après une urgence de santé publique.

Après si longtemps, dit-elle, il est difficile de retenir l’attention du grand public.

“Chaque personne qui meurt ne laisse derrière elle qu’une traînée de chagrin. Je veux juste que les gens comprennent que cette tragédie, cette dynamique que nous traversons, se concentre sur de vrais individus”, a déclaré Leslie McBain, qui a perdu son fils à cause d’une ordonnance. surdose de drogue en 2014.

“Chaque mois, lorsque ces chiffres sortent … ça devient en quelque sorte, ‘Oh, oui, voici le rapport du coroner. Il va y avoir un tas de morts.’ Et je ne blâme pas les gens, c’est difficile de rester concentré là-dessus.

“Cela devient en quelque sorte un lieu commun – pas pour moi. Pas pour tous nos membres de Moms Stop the Harm et toutes les personnes qui ont perdu un être cher.”

16 jeunes ont perdu cette année, selon un rapport

Les données publiées mardi indiquent que 146 personnes sont décédées en juin, contre 197 en mai, soit une baisse de plus de 26 %. Le nombre de décès a également diminué de 17 % par rapport au même mois l’an dernier.

Les données ont montré que le nombre de décès dans tous les groupes d’âge avait diminué, bien que près de 75% des personnes décédées aient entre 30 et 59 ans. Près de 80 % des personnes décédées étaient des hommes.

Seize des personnes décédées cette année avaient moins de 19 ans. 140 autres avaient entre 19 et 29 ans, selon le rapport.

« Il s’agit d’un problème énorme et persistant qui revient à plusieurs reprises — en fait, quotidiennement — dans mon bureau », a déclaré Jennifer Charlesworth, représentante de la Colombie-Britannique pour les enfants et les jeunes.

“Les statistiques sont constamment alarmantes.”

Charlesworth a déclaré que certains enfants avaient survécu à l’empoisonnement par des drogues toxiques, mais avaient subi “un impact discutable sur leur bien-être” et un traumatisme durable. Elle a dit que d’autres se retrouvent sous la garde du gouvernement après avoir perdu leurs parents ou tuteurs à cause de l’approvisionnement en drogue.

La coroner en chef de la Colombie-Britannique Lisa Lapointe est photographiée à Victoria le 14 avril 2021. (Mike McArthur/CBC)

Lapointe a répété la nécessité d’un approvisionnement en médicaments plus sûr, comme l’ont fait de nombreux défenseurs, universitaires et experts de la santé depuis la déclaration d’urgence sanitaire en 2016.

“Nous reconnaissons la consommation de drogue comme un symptôme et réalisons que la punition et la stigmatisation ne font que causer davantage de tort”, a déclaré Lapointe lors d’une conférence de presse mardi.

“Encourager un traitement et un soutien compatissants est le seul moyen de mettre les Britanno-Colombiens hors de danger et hors de cette crise de santé publique.”

Selon les tests toxicologiques post-mortem préliminaires, l’offre de drogues illicites reste extrêmement volatile. Le fentanyl a été trouvé à des concentrations de plus en plus élevées, selon le service des coroners.

L’étizolam a été détecté dans 39 % des tests accélérés entre juillet 2020 et juin 2022. Analogue de la benzodiazépine, l’étizolam est un sédatif puissant dont les effets ne peuvent pas être inversés par la naloxone, ce qui met au défi les premiers intervenants qui tentent de sauver des vies.

Le coroner a noté que le taux de décès dans la région sanitaire du Nord avait augmenté en juin, malgré une baisse dans toutes les autres autorités sanitaires.

La plupart des gens continuent de mourir à l’intérieur, selon le rapport.

Aucun décès n’a été signalé dans les sites de consommation supervisée ou de prévention des surdoses de drogue. Rien n’indique que l’approvisionnement sûr prescrit contribue aux décès par surdose, a-t-il ajouté.

Le coroner a déclaré que 2 224 personnes sont décédées des suites de drogues illicites en 2021, ce qui en fait l’année la plus meurtrière à ce jour. Au premier semestre 2022, 1 065 personnes ont perdu la vie.

ÉCOUTEZ | La co-fondatrice de Moms Stop The Harm parle de la nécessité d’humaniser les données :