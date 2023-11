Plus de 10 000 Palestiniens tués dans les attaques israéliennes sur Gaza | Conflit israélo-palestinien Actualités

Plus de 10 000 personnes ont été tuées en 31 jours d’attaques israéliennes incessantes contre la bande de Gaza, selon les responsables palestiniens de la santé, sans aucun signe de cessez-le-feu dans l’enclave assiégée.

Dans un communiqué publié lundi, le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que le bilan des morts s’élevait à au moins 10 022 Palestiniens, dont 4 104 enfants, dont beaucoup sont toujours coincés sous les décombres et qu’un siège israélien restreint l’accès aux biens vitaux comme le carburant, la nourriture et l’électricité.

“Le nombre [death toll] On s’attend à ce qu’elle augmente car au moins 2 000 personnes restent sous les décombres. Le problème est qu’en raison du manque d’équipements et de machines lourdes, les équipes de secours sur le terrain sont incapables de retirer ces corps des décombres », a rapporté Hani Mahmoud, correspondant d’Al Jazeera, depuis Khan Younis, dans le sud de Gaza.

Alors qu’Israël s’est engagé à détruire le groupe armé palestinien Hamas, qui a mené une attaque contre le sud d’Israël le 7 octobre qui, selon les autorités israéliennes, a tué plus de 1 400 personnes, pour la plupart des civils, les conditions humanitaires à Gaza ont atteint un point critique sous la pression constante des forces israéliennes. bombardement.

À court de carburant, 16 des 35 hôpitaux de Gaza ont été contraints de suspendre leurs opérations, alors que le nombre de personnes blessées dans les bombardements dépasse les 25 000 et que l’ONU affirme que plus de 1,5 million de personnes, soit plus de la moitié de la population de Gaza, ont été soignées. été déplacé.

Alors que les conditions de vie à Gaza se détériorent de plus en plus et que le nombre de morts continue d’augmenter, les appels se multiplient en faveur de la fin des combats. Fin octobre, l’Assemblée générale des Nations Unies a voté massivement en faveur d’une résolution appelant à une trêve humanitaire immédiate.

Israël et son allié le plus puissant, les États-Unis, ont rejeté les appels à un cessez-le-feu, affirmant que la fin des combats donnerait au Hamas le temps de se regrouper. Les États-Unis ont déclaré qu’ils soutiendraient une brève pause dans les combats pour permettre à davantage d’aide d’entrer à Gaza, mais Israël a montré peu d’enthousiasme pour cette idée.

Alors qu’Israël intensifie ses opérations terrestres à l’intérieur de Gaza et poursuit sa campagne de frappes aériennes, les Palestiniens craignent qu’il n’y ait pas de fin en vue.

« Est-ce que vous appréciez ce… film d’horreur ? » Zak Hania, un résident du camp de réfugiés d’al-Shati, a demandé aux dirigeants du monde entier dans une interview avec Al Jazeera.

“Combien de personnes doivent mourir, [need] être tué, pour que les gens, pour le monde, pour que les dirigeants du monde agissent pour faire quelque chose ? Nous avons demandé un cessez-le-feu. Nous sommes tous des civils.