Plus de 10 000 morts dans les tremblements de terre en Turquie et en Syrie

Les sauveteurs des deux pays continuent de déblayer les décombres et de rechercher des survivants 48 heures après la catastrophe

Le nombre de morts des tremblements de terre catastrophiques dans le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie a maintenant dépassé les 10 000, ont annoncé mercredi des responsables.

Les secouristes, quant à eux, continuent de déblayer les décombres et de rechercher des survivants. Des équipes de dizaines de pays aident les habitants des deux États.

En Turquie, plus de 8 500 personnes ont été tuées et près de 50 000 blessées, a déclaré le président Recep Tayyip Erdogan aux journalistes après son arrivée à Kahramanmaras, une ville de la province où l’épicentre du séisme de magnitude 7,7 a été enregistré.

Selon Erdogan, près de 6 500 bâtiments ont été détruits. Le vice-président Fuat Oktay a déclaré plus tôt que plus de 450 000 résidents qui avaient perdu leur maison étaient hébergés dans des dortoirs étudiants.

Des personnes sont toujours retrouvées vivantes sous les décombres. L’agence de presse Anadolu a rapporté que deux femmes avaient été secourues après avoir passé 48 heures coincées dans les décombres d’un immeuble détruit dans la province de Hatay.

En savoir plus Un sismologue averti prévient que la région russe pourrait subir un tremblement de terre similaire à celui de la Turquie

Lundi matin, une série de puissants tremblements de terre ont ravagé le sud du pays, rasant des maisons dans plusieurs villes. Le président Recep Tayyip Erdogan l’a décrit comme “la plus grande catastrophe” depuis le tremblement de terre d’Erzincan de 1939.

Un état d’urgence de trois mois a été déclaré mardi dans les dix provinces touchées. Toutes les écoles du pays ont été fermées pendant une semaine.

En Syrie voisine, plus de 1 260 personnes ont été tuées et près de 2 300 blessées, a déclaré le ministre de la Santé Hassan al-Ghabbash. Par ailleurs, plus de 1 400 morts et environ 2 700 blessés ont été signalés dans les régions du nord-ouest de la Syrie non contrôlées par le gouvernement, selon le Washington Post.

Al Ghabbash a déclaré que les responsables travaillaient “autour de l’horloge” pour maintenir le flux de fournitures médicales et autres vers Alep, Lattaquié et Hama, les régions les plus durement touchées par le séisme. Plus de 70 mosquées ont été équipées pour fonctionner comme abris, selon le gouvernement.