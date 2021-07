Plus de 10 000 espèces risquent l’extinction en cas de destruction de l’Amazonie, selon un rapport

Plus de 10 000 espèces de plantes et d’animaux sont menacées d’extinction en raison de la destruction de la forêt amazonienne – dont 35 % ont déjà été déboisées ou dégradées, selon le projet d’un rapport scientifique historique publié mercredi.

Produit par le Groupe scientifique pour l’Amazonie (SPA), le rapport en 33 chapitres rassemble les recherches sur la plus grande forêt tropicale du monde de 200 scientifiques du monde entier. Il s’agit de l’évaluation la plus détaillée de l’état de la forêt à ce jour et les deux montrent clairement le rôle vital que joue l’Amazonie dans le climat mondial et les risques profonds auxquels elle est confrontée.

Réduire à zéro la déforestation et la dégradation des forêts en moins d’une décennie « est essentiel », selon le rapport, appelant également à une restauration massive des zones déjà détruites.

La forêt tropicale est un rempart vital contre le changement climatique à la fois pour le carbone qu’elle absorbe et ce qu’elle stocke.

Selon le rapport, le sol et la végétation de l’Amazonie contiennent environ 200 milliards de tonnes de carbone, soit plus de cinq fois les émissions annuelles de CO2 dans le monde entier.

En outre, la destruction continue causée par l’intervention humaine en Amazonie met plus de 8 000 plantes endémiques et 2 300 animaux en grand danger d’extinction, ajoute le rapport.

La science montre que les humains sont confrontés à des risques potentiellement irréversibles et catastrophiques dus à de multiples crises, notamment le changement climatique et le déclin de la biodiversité, a déclaré Mercedes Bustamante, professeur à l’Université de Brasilia, lors d’une table ronde virtuelle.

« Il y a une fenêtre d’opportunité étroite pour changer cette trajectoire », a déclaré Bustamante. « Le sort d’Amazon est au cœur de la solution aux crises mondiales. »

Au Brésil, la déforestation a augmenté depuis que le président de droite Jair Bolsonaro a pris ses fonctions en 2019, atteignant un sommet en 12 ans l’année dernière et suscitant un tollé international de la part des gouvernements étrangers et du public.

Bolsonaro a appelé à l’exploitation minière et à l’agriculture dans les zones protégées de l’Amazonie et a affaibli les agences d’application de l’environnement, ce qui, selon les environnementalistes et les scientifiques, a directement entraîné la destruction croissante.

Il y a une semaine, la Colombie voisine a signalé que la déforestation avait augmenté de 8 % en 2020 par rapport à l’année précédente pour atteindre 171 685 hectares (424 000 acres), avec près de 64 % de la destruction ayant lieu dans la région amazonienne du pays.

Au cours du panel, l’ancien président colombien Juan Manuel Santos a déploré le manque de volonté politique des pays amazoniens pour s’attaquer aux problèmes auxquels la forêt tropicale est confrontée.

« Malheureusement en ce moment en Amérique latine et en particulier dans ces huit pays … vous ne voyez pas ce leadership politique, vous ne voyez aucun de ces présidents prendre le relais », a-t-il déclaré, faisant référence aux pays qui bordent la forêt tropicale.

De sa taille d’origine, 18% du bassin amazonien a déjà été déboisé, selon le rapport – principalement pour l’agriculture et le bois illégal. Un autre 17% a été dégradé.

Alors que les efforts de restauration joueront un rôle important dans la sauvegarde de l’Amazonie, la difficulté de restaurer les forêts signifie que l’objectif principal devrait être de protéger la végétation et les plans d’eau existants.

« Les actions de restauration peuvent être coûteuses et complexes à mettre en œuvre, il est donc préférable d’éviter la déforestation et la dégradation afin que nous n’ayons pas besoin de prendre des mesures de restauration », a déclaré Marielos Pena-Claros, professeur à l’Université de Wageningen aux Pays-Bas.

La destruction continue peut menacer la capacité même de la forêt tropicale à fonctionner comme un puits de carbone, avec des résultats potentiellement dévastateurs pour le changement climatique mondial.

Une étude distincte publiée mercredi dans la revue Nature a montré que certaines parties de l’Amazonie émettent plus de carbone qu’elles n’en absorbent, sur la base de mesures de dioxyde de carbone et de monoxyde de carbone prises au-dessus de la forêt tropicale entre 2010 et 2018.

L’auteur principal Luciana Gatti, scientifique à l’agence de recherche spatiale Inpe au Brésil, suggère que l’augmentation des émissions de carbone dans le sud-est de l’Amazonie – où la déforestation est féroce – n’est pas seulement le résultat d’incendies et de destructions directes, mais aussi en raison de la mortalité croissante des les températures plus élevées deviennent plus courantes.

