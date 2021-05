Plus de 10 000 Américains ont contracté Covid-19 bien qu’ils aient été complètement vaccinés, selon le CDC… et le nombre réel pourrait être bien PLUS ÉLEVÉ – RT USA News

Des milliers d’Américains ont attrapé Covid-19 bien qu’ils aient été complètement vaccinés, ont déclaré les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis – mais ils insistent sur le fait que les données suggèrent que de telles infections «révolutionnaires» sont relativement rares.

Il y avait 10 262 cas de personnes entièrement vaccinées infectées par Covid-19 au 30 avril, a annoncé mardi le CDC, citant des rapports de 46 États et territoires américains. Moins de 7% des patients ont été hospitalisés avec des symptômes de Covid-19 et 1,6%, soit 160, sont décédés. L’âge médian de tous les cas était de 58 ans et 63% des personnes infectées étaient des femmes.





Le nombre d’infections révolutionnaires équivalait à environ 1 personne sur 10 000 entièrement vaccinées, mais le total était largement sous-estimé. Le CDC a déclaré que la notification de tels cas est volontaire et n’inclut pas les personnes vaccinées qui ne présentaient aucun symptôme de Covid-19 et qui n’ont pas été testées. Mais il a également noté que 101 millions d’Américains étaient complètement vaccinés au 30 avril et que la grande majorité des personnes inoculées étaient protégées du virus.

«Le nombre de cas de Covid-19, d’hospitalisations et de décès qui seront évités parmi les personnes vaccinées dépassera de loin le nombre de cas de percée vaccinale», dit le CDC.

Les données de séquençage sur les infections révolutionnaires suggèrent que les vaccins Covid-19 utilisés aux États-Unis sont à peu près aussi efficaces contre diverses variantes du virus. Environ 64% des cas concernés «Variantes préoccupantes», comme la variante britannique Covid-19, a déclaré le CDC. Fin mars et début avril, ces mêmes variantes représentaient environ 70% de l’ensemble des cas de Covid-19 aux États-Unis, a indiqué l’agence.





Cependant, le CDC ne disposait de données de séquençage que pour environ 5% des infections révolutionnaires. Et à partir du 1er mai, l’agence a cessé de surveiller les cas mineurs de Covid-19 et a commencé à se concentrer uniquement sur ceux conduisant à une hospitalisation ou à la mort.

