Plus de 10 000 ambulanciers britanniques en grève pendant la période des fêtes pour protester contre les conditions de travail

Plus de 10 000 ambulanciers à travers l’Angleterre et le Pays de Galles feront la grève le 21 décembre et le 28 au sujet des salaires et des conditions, a annoncé mardi le syndicat GMB, ajoutant à une action revendicative généralisée dans les services de santé britanniques pendant la période de Noël.

Le syndicat a déclaré que ses membres, y compris les ambulanciers paramédicaux, les assistants de soins d’urgence et les gestionnaires d’appels, à neuf services d’ambulance régionaux sortiraient.

Les travailleurs d’un large éventail de secteurs mènent actuellement, ou prévoient de prendre, des actions revendicatives en Grande-Bretagne, alors que l’inflation dépasse les augmentations de salaires et que l’économie est probablement déjà en récession.

“La dernière chose qu’ils veulent faire est de faire grève, mais le gouvernement ne leur a pas laissé le choix”, a déclaré la secrétaire nationale du GMB, Rachel Harrison.

Le syndicat Unite a également déclaré que plus de 1 600 ambulanciers feraient grève le 21 décembre pour un conflit salarial.

Le National Health Service, géré par l’État britannique, est déjà aux prises avec une action revendicative prévue par des milliers d’infirmières après que le gouvernement a refusé de répondre aux demandes d’augmentations de salaire.

Le président du Parti conservateur au pouvoir, Nadhim Zahawi, a déclaré dimanche que le gouvernement envisageait de faire appel à l’armée pour aider à maintenir les services publics en état de marche si des travailleurs clés se mettaient en grève.