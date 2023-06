Plus de 1 crore de femmes obtiennent 1 000 roupies dans le cadre du programme Ladli Behna dans le Madhya Pradesh

Le ministre en chef du Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chouhan, a publié le premier épisode de ‘Ladli Behna Yojana‘, un programme pour soutenir financièrement les femmes de l’État, samedi soir. Il a transféré Rs 1 000 sur les comptes bancaires de plus de 1,25 crore de femmes en un seul clic lors d’un événement à Jabalpur et a promis d’augmenter le montant à Rs 3 000 à l’avenir. Il a également promis d’assouplir la limite d’âge minimum des bénéficiaires de 23 à 21 ans.

Le ministre en chef a assuré aux bénéficiaires qu’il organisera en permanence des fonds pour augmenter le soutien mensuel. Il a dit: « Je commence ce programme avec une somme mensuelle de Rs 1 000, mais je continuerai à organiser des fonds pour augmenter cette somme en permanence. Je vais organiser plus d’argent et augmenter cette somme d’abord de 250 à Rs 1 250. En fin de compte, je vais organiser plus d’argent et porter la somme mensuelle à Rs 3000 dans les temps à venir. »

Ce programme, qui a attiré l’attention en tant que facteur de changement potentiel pour le BJP au pouvoir lors des prochains scrutins de l’Assemblée, vise à autonomiser les femmes en leur apportant un soutien financier.

« Je m’assure que je tiendrai mes promesses. J’ai pour mission de changer vos vies et je le ferai. Je ne m’arrêterai pas là car ma mission est de veiller à ce que chaque sœur de l’État gagne au moins Rs 10 000 par mois. au cours des cinq prochaines années », a annoncé M. Chouhan lors du méga rassemblement des femmes.

Le lancement du programme à Jabalpur intervient deux jours avant la visite de la secrétaire générale nationale du Congrès, Priyanka Gandhi Vadra, dans la ville pour lancer la campagne de sondage de l’assemblée du Congrès. Sur les 5,41 crores d’électeurs au Madhya Pradesh, 48% ou 2,61 crores d’électeurs sont des femmes.

Shivraj Singh Chouhan a également annoncé la formation de ‘Ladli Behana Senas‘ au niveau du village dans les temps à venir. Ces senas, a-t-il dit, travailleront avec le gouvernement pour aider à mettre en œuvre des programmes centrés sur les femmes dans les villages.

« Pour garantir que tous les programmes centrés sur les femmes continuent de bien fonctionner, vous devrez être avec le BJP et continuer à mes côtés. Vous devez être avec le Premier ministre Narendra Modi », a déclaré le ministre en chef dans son grand appel. avant les prochains scrutins de l’Assemblée dans l’État.

Avant le grand événement de lancement d’aujourd’hui, le ministre en chef a organisé une tournée de présentation dans la ville de Jabalpur. Plus tôt dans la journée, il a également rencontré l’ancienne ministre en chef et dirigeante principale du BJP, Uma Bharti, à sa résidence de Bhopal et a demandé sa bénédiction.