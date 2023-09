Plus de 1 700 personnes sauvées grâce aux opérations de recherche et de sauvetage en Colombie-Britannique en 2022

Les équipes de recherche et de sauvetage de la Colombie-Britannique ont sorti plus de 1 700 personnes de situations précaires l’année dernière, dont environ 1 000 personnes qui seraient mortes sans l’aide d’urgence.

L’association représentant les 78 groupes SAR au sol de la province a publié la semaine dernière son tout premier rapport annuel, révélant une partie du travail derrière les 440 000 heures de bénévolat enregistrées en 2022.

Sans surprise, la BC Search and Rescue Association a déclaré qu’environ 41 % des 1 510 tâches effectuées en 2022 étaient liées à des incidents de randonnée. Un autre 11 pour cent concernait le vélo, huit pour cent la conduite automobile, sept pour cent la luge et sept pour cent le ski. D’autres activités récréatives sont à l’origine des 26 pour cent restants des incidents.

Cependant, BCSARA a déclaré que tous leurs appels ne concernaient pas des personnes blessées ou perdues en plein air. Les équipes locales participent également, entre autres, aux recherches urbaines de personnes atteintes de démence et au porte-à-porte lors des ordres d’évacuation.

La période la plus occupée de l’année est l’été, lorsque les équipes reçoivent 39 pour cent des appels annuels. Le reste des sauvetages est réparti assez équitablement entre les autres saisons.

En 2022, les équipes ont secouru 1 758 personnes. BCSARA a déclaré que 12 pour cent d’entre eux seraient autrement morts rapidement et que 43 pour cent n’auraient pas survécu longtemps par eux-mêmes. Les équipes ont également sauvé 49 chiens, retrouvé 94 corps et ont dû suspendre les recherches de 71 personnes disparues.

Les équipes SAR sont composées de bénévoles, tous titulaires de certificats de secourisme et dont beaucoup sont formés à des compétences supplémentaires. Environ la moitié des membres peuvent effectuer des sauvetages en avalanche et des sorties en vol stationnaire en hélicoptère. Environ un tiers sait comment sauver quelqu’un en eau vive, 10 pour cent peuvent effectuer un sauvetage sur glace plate, 10 pour cent sont formés au suivi et deux pour cent peuvent effectuer des sauvetages par hélicoptère de nuit.

Les membres SAR ne sont pas payés pour leur formation ou leur temps de sauvetage, mais la province finance elle-même les opérations. Ce financement gouvernemental a fluctué au fil des ans, la province n’acceptant qu’une contribution annuelle fixe de 6 millions de dollars en 2022. BCSARA estime leurs coûts réels à environ 11,4 millions de dollars.

L’association a déclaré qu’elle s’attend à ce que le nombre d’incidents annuels atteigne 2 500 d’ici 2037.

