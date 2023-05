Plus de 1 300 000 personnes contraintes de fuir leur foyer en raison du conflit au Soudan | Nouvelles du monde

La guerre civile au Soudan a déplacé des millions de personnes (Photo: AFP) Le nombre de personnes chassées de chez elles par le conflit en Le Soudan compte désormais plus de 1,3 million d’habitants, selon l’ONU. Les combats continuent de faire rage entre l’armée soudanaise et une puissante force paramilitaire après plus de six semaines de guerre. Plus d’un million de personnes ont été forcées de fuir leur foyer et de se déplacer vers des zones plus sûres à l’intérieur du pays, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) de l’ONU. 320 000 autres ont fui vers les pays voisins que sont l’Égypte, le Soudan du Sud, le Tchad, l’Éthiopie, la République centrafricaine et la Libye. Des affrontements entre forces rivales ont même éclaté aujourd’hui à Khartoum, malgré un cessez-le-feu convenu lundi – quoique fragile. Des combats sporadiques se sont poursuivis dans plusieurs zones et des habitants ont signalé avoir entendu des coups de feu et des explosions dans le centre de Khartoum, ainsi que dans des zones proches d’installations militaires à Omdurman. Les deux parties se sont accusées d’avoir violé le cessez-le-feu. La fumée monte au-dessus des bâtiments de Khartoum aujourd’hui alors que les combats se poursuivent malgré la mise en place d’un cessez-le-feu (Photo: AFP) Il y a tout juste cinq jours, les maisons ont tremblé après que la capitale a été frappée par des frappes aériennes et la guerre civile a conduit à un effondrement de l’ordre public, avec des pillages dont, encore une fois, les deux parties ont échangé la responsabilité. La violence a éclaté le 15 avril de cette année après des mois d’escalade des tensions entre l’armée, dirigée par le général Abdel-Fattah Burhan, et les Forces de soutien rapide commandées par le général Mohamed Hamdan Dagalo. La situation a aggravé une crise humanitaire déjà existante et à l’heure actuelle, les stocks de nourriture, d’argent et de produits de première nécessité dans la nation nord-africaine diminuent rapidement. Les espoirs de restaurer la fragile transition du pays vers la démocratie ont été complètement anéantis par le conflit. Plus : Tendance

Au moins 863 civils ont déjà été tués, dont au moins 190 enfants, tandis que plus de 3 530 personnes ont été blessées, selon les données les plus récentes du Syndicat des médecins soudanais, qui suit principalement les victimes civiles. Au moins 863 civils ont maintenant été tués dans le conflit (Photo: AFP) Il a poussé le pays au bord de l’effondrement, les zones urbaines de Khartoum et de sa ville voisine d’Omdurman se transformant en champs de bataille. L’Egypte accueille le plus grand nombre de personnes ayant fui, avec au moins 132 360 personnes, suivie du Tchad avec 80 000 et du Soudan du Sud avec plus de 69 000, a ajouté l’agence. Toutes les 18 provinces du Soudan, sauf une, ont connu des déplacements, avec Khartoum en tête de liste avec environ 70 % du nombre total de personnes déplacées, selon la matrice de suivi des déplacements de l’OIM. Le cessez-le-feu d’une semaine a été négocié par les États-Unis et l’Arabie saoudite et était le dernier effort international pour faire pression pour l’acheminement de l’aide humanitaire dans le pays déchiré par le conflit.



Environ 320 000 personnes ont été contraintes de fuir vers les pays voisins (Photo: EPA) Une déclaration conjointe des États-Unis et de l'Arabie saoudite hier soir a averti que ni l'armée soudanaise ni les Forces de soutien rapide n'ont observé le cessez-le-feu à court terme. Les combats ont exacerbé les conditions humanitaires déjà désastreuses au Soudan. Selon l'ONU, le nombre de personnes ayant besoin d'aide cette année a augmenté de 57 % pour atteindre 24,7 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population du pays. L'organisme international a déclaré qu'il aurait besoin de 2,1 milliards de livres sterling (2,6 milliards de dollars) pour leur fournir l'aide humanitaire dont ils ont tant besoin. Peu de temps après le déclenchement de la guerre civile, des ressortissants britanniques tentaient désespérément de s'échapper dans des circonstances terrifiantes. Un étudiant qui a réussi à fuir Khartoum a comparé des scènes de la ville à celle du film d'horreur The Purge, tandis qu'un autre Britannique risquait d'être abattu pour marcher quatre heures jusqu'à une piste d'atterrissage pour un vol d'évacuation.

