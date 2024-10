Plus de 1 200 noms recueillis jusqu’à présent sur une pétition pour sauver la fresque murale Sveva Caetani de Vernon – Vernon News

Photo : photo d’archives

La pétition pour sauver l’une des peintures murales du centre-ville de Vernon a recueilli plus de 1 200 noms.

Quand la nouvelle tombera, la fresque de Sveva Caetani va tomber, une pétition en ligne a été lancée et a rapidement collecté des centaines de noms.

La fresque murale, située sur la 32e Avenue et la 30e rue à Vernon, a été peinte par l’artiste principale Michelle Loughery qui a confirmé plus tôt cette année que la fresque serait perdue à cause du développement.

Loughery est l’artiste principal derrière la plupart des peintures murales de la ville, qui constituent un ajout populaire au centre-ville et font même l’objet de tournées de peintures murales chaque été.

Pour peindre les peintures murales, Loughery a proposé une idée d’initiative d’engagement des jeunes et de revitalisation du centre-ville, destinée aux jeunes à risque.

Les peintures murales visent à mettre en valeur les histoires des personnes qui ont influencé et construit la ville de Vernon, notamment la fresque murale de Sveva, qui sera bientôt supprimée.

Sveva est arrivée à Vernon en 1921 alors qu’elle n’avait que quatre ans et a mené une vie tragique. Lorsque son père, qui appartenait à la noblesse italienne, décède en 1935, elle devient virtuellement prisonnière dans sa maison de Vernon jusqu’au décès de sa mère en 1960.

Après la mort de sa mère, Sveva est devenue une artiste de classe mondiale.

« Nous vous demandons votre soutien pour sauvegarder le patrimoine culturel de notre ville bien-aimée. En cette période critique, il est essentiel que nous nous unissions pour exiger une action qui garantira que l’héritage culturel et l’histoire de notre communauté soient respectés, préservés et maintenus pour les générations futures », indique la pétition.

Les organisateurs de la pétition se sont déclarés « profondément préoccupés par trois questions urgentes qui ont un impact direct sur les atouts culturels de notre ville » :

le projet de retrait de la fresque murale Sveva Caetani sur la 32e Avenue et la 30e Rue

l’état plus large de nos œuvres d’art publiques et

l’absence d’une politique des arts et de la culture et d’un comité pour les protéger

La pétition demande également :