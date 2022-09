Plus de 1 000 supporters de Liverpool vont lancer une action en justice contre l’UEFA après le chaos parisien

Les fans affirment avoir subi des dommages psychologiques et physiques lors de la finale de la Ligue des champions cette année

Plus de 1 700 supporters de Liverpool se sont inscrits auprès de cabinets d’avocats avant l’action prévue contre l’UEFA dans laquelle ils devraient affirmer avoir subi un traumatisme physique et psychologique lors de la finale de la Ligue des champions à Paris en mai.

Certaines personnes au sein du collectif allèguent avoir subi des fractures lors de troubles dans la foule avant le match phare entre Liverpool et le Real Madrid au Stade de France, d’autres présenteraient des symptômes d’anxiété et de trouble de stress post-traumatique.

Le match devait initialement avoir lieu à Saint-Pétersbourg, en Russie, mais a été déplacé dans la capitale française par les autorités européennes du football à la suite des sanctions imposées contre le sport russe à la suite de l’opération militaire en Ukraine.

De nombreux rapports de la scène du 28 mai ont détaillé diverses perturbations qui auraient été causées par de mauvais efforts de contrôle des foules imposés par la police française.

Lire la suite Le préfet de police de Paris s’excuse après le carnage de la Ligue des champions

L’une de ces plaintes se concentre autour d’un itinéraire étroit. Les supporters de Liverpool ont été envoyés dans leur voyage vers le stade qui s’est terminé au point de contrôle, ce qui a provoqué un goulot d’étranglement de la congrégation de supporters et qui a conduit plusieurs supporters à affirmer qu’ils étaient écrasés contre des barrières.

Plusieurs tourniquets pour accéder au stade ont également été laissés fermés, ce qui a conduit à une grande foule de personnes tentant d’entrer, ainsi qu’à un risque accru de blessures des supporters.

L’UEFA et la police française ont ensuite blâmé les supporters de Liverpool pour les problèmes de foule.

L’avocat de Liverpool, Gerard Long, a déclaré que son cabinet d’avocats, Binghams Solicitors, avait reçu 1 300 demandes de personnes souhaitant porter plainte contre l’UEFA.

“Nous représentons des personnes qui ont subi des écrasements physiques aux tourniquets, et de très nombreuses personnes qui ont souffert psychologiquement ; certains craignaient pour leur vie», a déclaré Long, selon The Guardian.

“Les clients ont signalé de l’anxiété, du SSPT, des cauchemars, ne voulant plus jamais aller à un match de football européen ou même en France.

“Notre cas est que l’UEFA, en tant qu’organisateur, avait un devoir de diligence envers les personnes – qui ont payé beaucoup d’argent pour les billets – et ils l’ont enfreint.”

Lire la suite Le chef du CIO commente la police française au milieu des préoccupations des Jeux olympiques de Paris

Une autre experte juridique, Jill Paterson, affirme que son cabinet a suscité l’intérêt d’environ 400 personnes qui ont assisté au match et qui ont signalé diverses blessures liées à l’écrasement, ainsi que de la police qui a utilisé des matraques et des boucliers contre les fans.

“Nos clients nous ont dit qu’ils avaient été écrasés et lacrymogènes, et qu’ils craignaient pour leur vie“, a déclaré Paterson. “Certains sont des personnes qui ont déjà été touchées par la catastrophe de Hillsborough.

“Des milliers de personnes ont dépensé leur argent durement gagné en billets et en voyages pour ce qui aurait dû être un événement de classe mondiale. Leur sécurité aurait dû être garantie ; c’est ce qu’ils ont payé dans le cadre de leur billet – un événement bien organisé avec tous les protocoles et ressources de sûreté et de sécurité nécessaires en place.

“Il n’y a aucune excuse pour le chaos et le traumatisme qui se sont déroulés. Nous avons été approchés par un fan de Liverpool presque immédiatement après l’événement et nous nous sommes penchés sur la question depuis lors et nous sommes en contact avec des avocats français pour constituer un dossier solide afin d’essayer d’obtenir réparation pour les fans..”

LIRE LA SUITE: Macron tente d’apaiser les craintes olympiques de Paris

Un rapport de l’UEFA sur l’incident est attendu vers la fin novembre, et l’organisation a déclaré qu’elle ne ferait aucun autre commentaire jusqu’à sa publication.

Cependant, il a déjà exprimé des regrets sur les scènes »à tous les fans qui ont dû vivre ou être témoins de situations effrayantes et angoissantes ce soir-là. Aucun fan de football ne devrait être mis dans cette situation, et cela ne doit plus se reproduire.”