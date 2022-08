Plus de 1 000 pompiers luttent pour lutter contre un énorme incendie de forêt en France | Nouvelles du monde

Plus de 1 000 pompiers luttent pour contenir un énorme incendie de forêt qui a détruit une vaste zone de forêt de pins dans le sud-ouest de la France.

Environ 6 800 hectares (26 miles carrés) dans la région de la Gironde et les Landes voisines ont été brûlés par l’incendie, qui a commencé mardi.

Au moins 16 maisons ont également été détruites et les services d’urgence ont forcé environ 10 000 personnes à évacuer la zone.

Des photographies publiées par les pompiers montraient des flammes faisant rage à travers des forêts de pins, envoyant des nuages ​​de fumée dans les airs et illuminant le ciel d’une lumière orange intense.

Cela survient après que la région a été ravagée par les flammes le mois dernier et alors que la France s’attaque à sa quatrième vague de chaleur après son la pire sécheresse de tous les temps.

“Les conditions sont particulièrement difficiles : la végétation et le sol sont particulièrement secs après plus d’un mois sans pluie”, ont indiqué les responsables locaux dans un communiqué.

“Les températures torrides devraient se poursuivre jusqu’à samedi et se combiner avec de l’air très sec pour créer des conditions de risque d’incendie très graves.”

Jeudi, les températures devaient atteindre 40C (104F) dans toute la région.

Quatre avions de lutte contre les incendies, basés en Suède et en Grèce, ont été envoyés dans le pays par la Commission européenne pour aider à éteindre l’incendie.

Lire la suite: Des martinets presque cuits vivants, des moineaux collés au tarmac et des hérissons orphelins – la destruction causée par la quatrième vague de chaleur en France

Neuf autres avions et deux hélicoptères ont également été mobilisés.

La porte-parole de la Commission, Miriam Garcia Ferrer, a également déclaré que des équipes de pompiers d’Allemagne, de Pologne, d’Autriche et de Roumanie étaient en route pour aider les équipages français.

“L’UE continue de surveiller la situation dans toute l’Europe et se tient prête à aider les pays touchés”, a-t-elle ajouté.

Pendant ce temps, le Premier ministre Elisabeth Borne et le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin doivent se rendre dans la petite ville évacuée d’Hostens pour rencontrer des équipages, des sauveteurs, des responsables locaux et des bénévoles.

Regardez le Daily Climate Show à 15h30 du lundi au vendredi et The Climate Show avec Tom Heap le samedi et le dimanche à 15h30 et 19h30.

Le tout sur Sky News, sur le site Web et l’application Sky News, sur YouTube et Twitter.

L’émission étudie comment le réchauffement climatique modifie notre paysage et met en évidence des solutions à la crise.