Plus de 1 000 personnes arrêtées en Chine pour des allégations de blanchiment d’argent à l’aide de crypto-monnaies

Le ministère chinois de la Sécurité publique a annoncé la détention des 1 100 criminels dans un communiqué publié mercredi, révélant la dernière décision des autorités alors que la Chine continue de cibler l’industrie de la crypto-monnaie.

La police allègue que le réseau de criminels a utilisé des crypto-monnaies pour blanchir de l’argent obtenu illégalement au nom de clients, recevant une commission sur le produit de leur travail. Les autorités n’ont pas précisé combien d’argent était impliqué dans l’opération criminelle.

Certaines régions de Chine, dont la Mongolie intérieure et le Qinghai, ont interdit l’extraction de crypto-monnaie, estimant que cette activité viole les objectifs annuels de consommation d’énergie.

À l’heure actuelle, les mines de bitcoins en Chine sont à l’origine d’environ 80% de l’ensemble du commerce mondial de crypto-monnaies, faisant de la nation un élément clé du processus de l’industrie numérique. Malgré cela, les autorités chinoises ont ciblé la crypto en raison de préoccupations concernant son implication dans des activités illégales, notamment le blanchiment d’argent.

La région asiatique représente également huit pour cent de la puissance de calcul requise pour exécuter la blockchain mondiale utilisée pour enregistrer et faciliter les transactions en bitcoins – une quantité supérieure à celle de l’ensemble des États-Unis.

Plus tôt cette année, la Chine a formellement interdit les échanges de crypto-monnaie et les offres initiales de pièces dans le pays, et a empêché les institutions financières et les sociétés de paiement d’offrir des services liés aux transactions en monnaie numérique. Cela fait suite à une interdiction en 2019 du commerce intérieur de crypto-monnaies. Il n’est actuellement pas interdit aux citoyens chinois de posséder eux-mêmes des crypto-monnaies.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !