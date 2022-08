Plus de 1 000 morts dans des inondations catastrophiques au Pakistan

Des crues éclair dévastatrices au Pakistan ont submergé un tiers du pays, selon son ministre du climat. Selon les autorités, plus de 1 100 personnes sont mortes depuis le début de la saison de la mousson en juin et environ 33 millions de personnes ont été touchées.

Le correspondant de la BBC, Farhat Javed, s’est récemment rendu dans la vallée de Manoor, dans la province pakistanaise de Khyber Pakhtunkhwa, où les habitants lui ont lancé une note manuscrite demandant de l’aide : “Nous avons besoin de fournitures, nous avons besoin de médicaments et veuillez reconstruire le pont, nous n’avons plus rien maintenant.”

Manoor Valley n’est qu’une des nombreuses régions reculées frappées par des pluies torrentielles et coupées des routes principales, ce qui rend difficile l’accès des équipes de secours. Des millions de personnes attendent maintenant de la nourriture, un abri et de l’eau potable.

Aujourd’hui sur Brûleur avantJaved nous en dit plus sur ce qu’elle a vu et sur la catastrophe qui se déroule dans un pays déjà confronté à l’instabilité politique et économique.

