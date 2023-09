Plus de 1 000 enfants sont-ils réellement portés disparus à Cleveland ?

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour recevoir votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

HDes gros titres ont été publiés cette semaine, affirmant que les noms de plus d’un millier d’enfants de la région de Cleveland remplissaient une liste en augmentation alarmante. Les rapports alléguaient que les autorités de cette ville de plus de 360 ​​000 habitants étaient aux prises avec une effrayante épidémie d’enfants disparus qui avait augmenté tout au long de l’année.

Mais le département de police de Cleveland a depuis mis en garde contre ce que le chef de la police a qualifié de fausses informations et contre le préjudice que cela pourrait causer dans les enquêtes actives sur les personnes disparues, en particulier celles impliquant des mineurs. Les articles qualifiés de « trompeurs » par les forces de l’ordre citent des données du site web du procureur général de l’Ohio, Dave Yost, et a noté que 1 072 enfants avaient disparu rien qu’en 2023 dans la « région de Cleveland-Akron ».

Une revue du site par L’indépendant Vendredi, il y avait plus de 890 cas, mais ce nombre varie à mesure que les informations sont mises à jour tout au long de la journée par plusieurs agences. Les rapports en question ne mentionnaient pas que les cas concernaient des cas d’enfants disparus dans tout l’Ohio et, plus important encore, remontaient à 1928 – lorsque Melvin Horst, alors âgé de quatre ans, a disparu dans ce qui reste le plus ancien cas de personnes disparues non résolues de l’État.

La police de Cleveland a déclaré dans un communiqué que le département enquêtait actuellement sur un total de 137 cas de personnes disparues – 65 mineurs et 67 adultes. Quatorze de ces mineurs sont des fugueurs habituels et deux autres sont en cours de radiation de cette liste, tandis que 16 sont considérés comme en danger.

Le chef de la police Wayne Drummond a déclaré en juin que même si les cas de disparitions d’enfants ont augmenté de 20 % cette année à Cleveland, 1 020 des 1 072 enfants portés disparus en 2023 ont été retrouvés sains et saufs et renvoyés chez eux. Le département a publié une déclaration jeudi, dénonçant la désinformation entourant les récents rapports et ajoutant que le département n’enquête pas sur les cas dans la région d’Akron.

« Le partage de fausses informations constitue une menace directe pour la sécurité publique et cause un préjudice immense aux membres des familles des personnes que nous travaillons sans relâche à ramener à la maison », indique le communiqué. « Nous encourageons nos citoyens à vérifier leurs sources d’information et à rester informés auprès de médias crédibles. »

Dans une interview avec Actualités 5 Cleveland publié lundi, AG Yost a admis que l’État était confronté à plusieurs défis lorsqu’il s’agissait de suivre les informations sur les mineurs disparus et de les mettre à jour en temps opportun.

Ce rapport ne faisait pas mention des 1 000 enfants disparus à Cleveland, mais indiquait que 35 enfants avaient disparu dans la région du nord de l’Ohio en août et que 45 autres avaient disparu en septembre. Les informations publiées sur le site Internet de l’AG semblent corroborer ces chiffres.

L’indépendant a contacté le bureau de l’Ohio AG pour commentaires.

La famille de Keshaun Williams, 15 ans, fait partie de ceux qui font face à l’incertitude et qui suivent ses derniers pas connus. L’adolescent a été vu pour la dernière fois le 20 juin à la suite d’une fête à la maison, mais on ignore où il se trouve malgré plusieurs recherches menées par les forces de l’ordre et les proches de Keshaun.

M. Yost a déclaré qu’un grand nombre d’enfants portés disparus sur le site Internet de l’État sont des fugueurs ou des mineurs qui ont déjà été retrouvés, mais les informations n’ont pas été mises à jour. L’AG a ajouté que l’augmentation du nombre de cas, même s’ils sont résolus en temps opportun, reste alarmante.

« Maintenant, ce que nous savons, c’est que lorsque nous regardons derrière les chiffres, certains d’entre eux représentent des fugues répétées et la police locale en a parlé », a déclaré M. Yost à News 5. « J’ai peur de toutes sortes de choses qui passent entre les mailles du filet. inclure les enfants disparus. Je compte plus sur la ténacité d’un parent inquiet que sur un bureaucrate pressé dont le travail consiste à mettre des données dans un ordinateur.

M. Yost a déclaré que les responsables de l’État ainsi que les experts de l’Université de Tolède travaillent activement pour déterminer quels bureaux locaux ont besoin de plus de soutien pour collecter et identifier les preuves dans les affaires d’enlèvement, d’agression sexuelle ou de trafic. Il a souligné qu’en raison du manque de personnel dans les services chargés de l’application des lois à travers l’État, l’aide du public est essentielle pour résoudre les cas de disparition d’enfants.

« Nous faisons de notre mieux pour encourager le respect des règles et améliorer l’assistance pour éliminer les obstacles, mais en fin de compte, nous devons compter sur nos partenaires locaux que nous ne contrôlons pas », a déclaré M. Yost. « Nous comptons sur les gens, sur la population, car nous avons 11,7 millions de paires d’yeux capables de garder un œil ouvert. »

Pendant ce temps, les familles des enfants qui font partie de la liste des disparus continuent de chercher des réponses et espèrent avoir l’occasion de revoir leurs proches.

« Si c’est au-delà de cela et que quelque chose d’impensable s’est produit, je sais que Dieu est là », a déclaré la grand-mère de Keshaun Williams, Mary Williams Williams, à News 5 Cleveland lors d’une perquisition le week-end dernier. « Dieu est avec lui et il est protégé et où qu’il soit, Dieu est, je le sais. »