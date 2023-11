Plus de 1 000 employés de l’USAID signent une lettre soutenant le cessez-le-feu à Gaza | Conflit israélo-palestinien Actualités

Washington DC – Des centaines de membres du personnel de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) ont signé une lettre appelant à un « cessez-le-feu immédiat » à Gaza, alors qu’un nombre croissant d’employés du gouvernement expriment leur désaccord contre le soutien américain à l’offensive militaire israélienne là-bas.

La lettre, qui a commencé à circuler la semaine dernière, a atteint mercredi 1 000 signatures, représentant des responsables de tous les départements et missions à l’étranger de l’USAID.

« Même si nous apprécions et reconnaissons les efforts de l’USAID pour appeler à une réponse humanitaire urgente à Gaza et comprenons que l’Agence travaille sans relâche pour y parvenir, nous devons nous rappeler que les efforts d’assistance humanitaire et l’aide vitale sont largement rendus sans objet dans des situations de crise. l’escalade des bombardements et de la violence aveugles », indique la lettre.

L’USAID est chargée de superviser le développement extérieur et l’aide humanitaire des États-Unis à travers le monde.

Dans la lettre, révélée pour la première fois par le magazine Foreign Policy et le Washington Post le 3 novembre, les employés dénoncent les « nombreuses violations du droit international » et le nombre croissant de morts parmi les civils à Gaza.

« Nous pensons que de nouvelles pertes catastrophiques en vies humaines ne peuvent être évitées que si le gouvernement des États-Unis appelle à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, à la libération des otages israéliens et au rétablissement de l’eau, de la nourriture, du carburant et de l’électricité pour la population de Gaza. par l’État d’Israël », peut-on lire.

« À plus long terme, nous appelons le gouvernement des États-Unis à se joindre à la communauté internationale et aux organisations de défense des droits de l’homme pour obliger toutes les parties, y compris l’État d’Israël, à respecter le droit international, ce qui implique de mettre fin à la guerre d’Israël. occupation illégale des territoires palestiniens et des colonies sur les terres occupées.





Dans une déclaration à Al Jazeera partagée sous couvert d’anonymat, l’un des membres du personnel de l’USAID qui a rédigé la lettre a exprimé sa consternation particulière face à la décision de Washington d’opposer son veto à une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU le mois dernier appelant à une pause humanitaire dans les combats.

Le membre du personnel a également souligné que l’aide humanitaire à Gaza sans arrêter la guerre n’est pas suffisante.

« De nombreux responsables humanitaires issus de nombreuses zones de conflit s’accordent sur le fait que l’aide ne peut pas être un pansement à un problème qui nécessite une solution politique. La population de Gaza a besoin d’aide, mais elle a d’abord besoin que les bombes s’arrêtent », a déclaré l’employé.

« De nombreux responsables de l’USAID, en particulier ceux des missions et des bureaux du Moyen-Orient, sont fatigués d’essayer de programmer l’aide étrangère et l’assistance humanitaire en réponse aux erreurs politiques et de politique étrangère et aux crimes de guerre commis par les États-Unis. [government] soutient. »

Bombardement et siège

La guerre a commencé le 7 octobre après que le groupe palestinien Hamas a lancé une attaque contre Israël, tuant plus de 1 400 personnes et faisant plus de 200 prisonniers.

Israël a riposté par une campagne de bombardements incessante qui a tué plus de 10 000 personnes à Gaza. La violence des colons contre les Palestiniens a également augmenté en Cisjordanie dans un contexte de répression sécuritaire par les forces israéliennes.

En plus de sa campagne de bombardements à Gaza, le gouvernement israélien a sévèrement restreint l’entrée de nourriture, d’eau et de carburant au cours du mois dernier. Le ministre de la Défense Yoav Gallant a promis d’imposer un « siège complet » sur le territoire, affirmant que son pays « lutte contre les animaux humains ».

Bien que la situation humanitaire à Gaza se détériore, le président américain Joe Biden a rejeté les appels au cessez-le-feu tout en exprimant son soutien « inébranlable » à Israël. La Maison Blanche a déclaré à plusieurs reprises qu’elle ne traçait aucune « ligne rouge » susceptible de limiter l’opération militaire israélienne.

Les groupes de défense des droits humains et l’ONU ont toutefois exhorté Israël à cesser les bombardements, qui ont frappé des hôpitaux, des camps de réfugiés, des églises, des mosquées et des écoles abritant des civils.

La semaine dernière, des experts de l’ONU ont averti que le peuple palestinien court un « grave risque de génocide », soulignant que les alliés d’Israël « portent la responsabilité et doivent agir maintenant pour empêcher son plan d’action désastreux ».

La Convention des Nations Unies sur le génocide définit le génocide comme « des actes commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux », y compris les meurtres et les mesures visant à empêcher les naissances.

Les États-Unis fournissent à Israël au moins 3,8 milliards de dollars d’aide militaire par an, et Biden recherche plus de 14 milliards de dollars d’aide supplémentaire à Israël cette année.





L’USAID met l’accent sur l’aide à Gaza

Dans un e-mail concernant la lettre, la porte-parole de l’USAID, Jessica Jennings, a déclaré que l’agence apprécie le « dialogue continu » avec le personnel et les partenaires et invite son équipe à « partager ses opinions avec les dirigeants ».

L’administratrice de l’USAID, Samantha Power, est une fervente partisane des interventions américaines visant à prévenir le génocide à travers le monde.

Jennings a également souligné les efforts humanitaires de l’USAID à Gaza et les efforts de l’administration américaine pour fournir de l’aide au territoire, y compris une aide de 100 millions de dollars annoncée par Biden le mois dernier.

« Les États-Unis continuent de travailler avec Israël, l’Égypte, l’ONU et d’autres partenaires pour faciliter un flux d’aide rapide et durable vers Gaza », a déclaré Jennings.

« La nourriture, le carburant, l’eau, les médicaments et autres services essentiels doivent être rétablis. Même si le nombre de camions entrant à Gaza continue d’augmenter, ce n’est pas suffisant. »

Alors que les combats à Gaza s’intensifient, les appels à un cessez-le-feu se font de plus en plus forts au sein du gouvernement américain.

Au Congrès, où l’écrasante majorité des législateurs s’opposent aux efforts visant à mettre fin aux combats, des centaines de membres du personnel ont écrit le mois dernier une lettre appelant à un cessez-le-feu.

« Des millions de vies sont en jeu, y compris les 2,3 millions de civils – dont la moitié sont des enfants – à Gaza, les civils en Israël et les juifs et musulmans du monde entier », a indiqué la lettre, rapportée pour la première fois par Politiqueaverti.

Mercredi, des dizaines de membres du personnel du Capitole ont organisé un débrayage pour renouveler cet appel.

“Nous exigeons que nos dirigeants s’expriment, appellent à un cessez-le-feu, à la libération de tous les otages et à une désescalade immédiate”, a déclaré un membre anonyme du personnel, portant un masque médical et des lunettes de soleil, devant le Capitole américain dans une vidéo partagée sur réseaux sociaux.

« Nous sommes réunis ici aujourd’hui pour pleurer la perte de chaque vie belle et innocente. »

Les membres du Congrès ne doivent pas être réduits au silence. Je partage cet événement qui se déroule dès que possible par un groupe anonyme d’organisateurs de la Colline. L’événement sera bref, alors rendez-vous dès maintenant au Capitole pour y participer ! pic.twitter.com/ZAVFo0EBq7 – Association du personnel progressiste du Congrès (@cpsaDC) 8 novembre 2023

En octobre, Josh Paul, haut fonctionnaire du Département d’État, a démissionné pour protester contre la politique américaine à l’égard d’Israël.

« Washington apporte un soutien militaire sans ambiguïté et incontesté à Israël malgré ce que beaucoup dans la région considèrent comme une profonde injustice », a déclaré Paul à Al Jazeera le mois dernier.

« Nous avons essayé de nous présenter comme un courtier honnête, mais nous supprimons le peu de crédibilité qui nous restait dans ce rôle. »