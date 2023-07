Plus de 1 000 Canadiens poursuivent l’ARC en justice pour des paiements en cas de pandémie – et certains gagnent

À la fin de 2021, Tressa Mitchell s’occupait des rendez-vous chez le médecin pour sa mère malade lorsqu’elle a reçu un appel de l’Agence du revenu du Canada demandant des informations pour vérifier son admissibilité à la Prestation canadienne d’urgence.

Après la pandémie de COVID-19, Mitchell, qui souffre d’une maladie pulmonaire, s’est absenté du travail comme caissier en Saskatchewan. Comme des milliers de Canadiens, elle a collecté le CERB pendant plusieurs mois pendant la crise mondiale de santé publique.

Le déploiement des paiements de secours en cas de pandémie a vu des milliards de dollars distribués aux particuliers et aux entreprises sur la base de payer maintenant-poser-questions-plus tard.

Mais le processus de vérification était loin d’être parfait.

Les tentatives ultérieures du gouvernement pour récupérer les fonds en cas de pandémie de ceux qu’il juge désormais inadmissibles ont ouvert la voie à plus de 1 000 batailles devant la Cour fédérale entre les demandeurs et l’Agence du revenu du Canada.

L’édifice Connaught du siège social de l’Agence du revenu du Canada (ARC) est photographié à Ottawa le lundi 17 août 2020. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Un examen de dizaines de ces cas montre que beaucoup impliquent des plaideurs non représentés dans ce qu’un professeur de droit a décrit comme des concours « profondément inégaux » contre la puissance juridique du gouvernement fédéral.

Mais certains, contre toute attente, ont gagné.

Les plaideurs non représentés qui ont remporté un autre examen de leurs cas ont inclus un travailleur de l’hôtellerie de l’Ontario qui a démontré que son chômage était lié à la pandémie en montrant qu’il avait passé trois entrevues pour un poste à l’aéroport juste avant le début de COVID-19.

Il y avait aussi un ouvrier et concepteur de sites Web qui a déposé un rapport de police pour prouver que ses documents fiscaux et bancaires avaient été volés à la gare Union de Toronto. Il a même réussi à obtenir 800 $ en frais de l’ARC.

Un retraité québécois, quant à lui, a convaincu un juge qu’il avait fait des petits boulots en tant que paysagiste pour gagner de l’argent supplémentaire après que le niveau de son revenu d’avant la pandémie ait été contesté par l’ARC.

Une mère au foyer condamnée à rembourser 16 000 $

Un autre plaideur non représenté – Mitchell, une mère au foyer sans moyens d’engager un avocat – s’est lancé dans un cours intensif de droit autodidacte après avoir été condamné à rembourser 16 000 $ en CERB.

Avec le recul, Mitchell dit qu’elle aurait aimé ne pas avoir répondu au téléphone ce jour-là en 2021.

« Elle m’a appelé à un moment très difficile de ma vie », a déclaré Mitchell.

L’agent de l’ARC voulait des informations détaillées sur le revenu et l’état de santé de Mitchell dans quelques semaines. Les délais pour le matériel avaient échappé à l’esprit de Mitchell; elle était préoccupée par le diagnostic de cancer de sa mère et ses devoirs en tant que mère de trois enfants.

L’employée de l’ARC a déclaré que Mitchell n’avait pas fait assez d’efforts, qu’elle devrait rembourser des milliers de dollars et que son dossier était en cours de clôture.

La ministre du Revenu national Diane Lebouthillier se lève pendant la période des questions à Ottawa, le mardi 25 avril 2023. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Au bord des larmes, Mitchell a demandé ce qu’elle pouvait faire. La seule option était de s’adresser à la Cour fédérale du Canada pour une révision judiciaire.

« Ensuite, j’ai commencé tout le processus d’examen et j’ai découvert à quel point c’était un spectacle de gong », a-t-elle déclaré. « J’ai lutté si fort pour que tout soit fait. »

Mitchell a déposé son dossier en janvier 2022 et le tribunal a tranché en sa faveur le 16 juin, renvoyant l’affaire à un autre agent de l’ARC pour un troisième examen.

Le juge a conclu que l’ancien agent des impôts avait « mal interprété » le témoignage de Mitchell, concluant à tort qu’elle avait volontairement quitté son emploi.

Maintenant, Mitchell attend la prochaine décision de l’ARC et espère qu’elle n’aura pas à rembourser les 16 000 $ qu’elle a perçus en 2020.

« Je dois encore plaider ma cause auprès de l’ARC », a-t-elle déclaré. « Même juste pour que cela soit ouvert, que j’obtienne cette troisième critique, c’est énorme. »

«Montant important» versé à des bénéficiaires inadmissibles: vérificateur général

D’autres n’ont pas eu autant de chance.

Judy Sjogren, une ancienne infirmière au début de la soixantaine qui vit à Big River, en Saskatchewan, survit grâce au Régime de pensions du Canada et en vendant des dessins qu’elle fait d’une bonne main. Elle a perdu une bataille judiciaire après avoir été condamnée à rembourser 7 000 $ en CERB.

« Le gouvernement fédéral n’utilise ce système que pour arnaquer les gens », a-t-elle déclaré. « Je n’ai pas travaillé toute ma vie pour faire ça. »

La grande majorité des dons en cas de pandémie jugés injustifiés sont allés aux entreprises, et non aux particuliers.

Le vérificateur général a rapporté en 2022 que les soutiens en cas de pandémie pour les particuliers et les entreprises totalisaient 211 milliards de dollars. Alors que 4,6 milliards de dollars sont allés à des personnes non admissibles, plus de 15 milliards de dollars sont allés à des entreprises dont les revenus n’ont finalement pas suffisamment diminué pour être admissibles à la Subvention salariale d’urgence du Canada.

Le rapport du vérificateur a conclu que « l’Agence du revenu du Canada et Emploi et Développement social Canada n’ont pas géré efficacement les programmes COVID-19 sélectionnés compte tenu du montant important versé aux bénéficiaires inadmissibles ».

L’auditeur a constaté que les efforts des agences pour recouvrer les fonds indûment versés n’étaient pas « opportuns » et a averti que « des montants irrécouvrables importants sont susceptibles de se matérialiser ».

Un porte-parole de l’ARC a déclaré dans un courriel que 1 046 personnes avaient déposé des contestations judiciaires concernant les avantages liés à la pandémie.

Parmi ceux qui ont perdu leur cas, mentionnons une femme de Toronto qui n’a atteint que 7 $ de moins que l’exigence de revenu de 5 000 $ avant la pandémie, un ancien chauffeur d’Uber de Toronto dont l’incapacité de conduire était due à un handicap et non à la pandémie, et plusieurs opérateurs Airbnb qui étaient réputé gagner un revenu de location plutôt qu’un revenu d’un travail indépendant.

Sjogren a déclaré qu’elle avait été blessée il y a plus de dix ans et qu’elle avait cessé de travailler avec un handicap, mais qu’elle se bat toujours contre le gouvernement de la Saskatchewan pour sa désignation de personne handicapée.

Lorsqu’elle a demandé des prestations en cas de pandémie, elle pensait qu’elle était en sécurité avec suffisamment de revenus de travail indépendant avant la pandémie pour la rendre admissible, mais l’ARC n’était pas d’accord.

L’agence voulait plus de 7 000 $ en retour – plus que ce que Sjogren gagne au cours d’une année typique – elle a donc demandé un contrôle judiciaire sans l’aide d’un avocat. Elle a dit qu’elle ne pouvait ni en trouver ni s’en payer un.

Le tribunal a rejeté sa demande, mais le juge a noté qu’une conséquence du système de révision judiciaire signifie que les tribunaux n’infirment pas les décisions et n’imposent pas de nouveaux résultats, mais les renvoient plutôt pour une nouvelle détermination.

« Cette caractéristique du contrôle judiciaire peut surprendre ceux qui n’ont pas de formation juridique et qui s’attendent à ce que le tribunal soit en mesure de régler leurs griefs », a écrit le juge.

C’était en janvier 2023, et l’ARC a depuis envoyé à Sjogren une facture de 7 200 $, qu’elle dit ne pas pouvoir payer.

« J’ai des taches dans les poumons et tout ce que j’ai fait, c’est être assis au tribunal sans aide, me faire refuser tout type d’argent du gouvernement auquel j’ai cotisé pendant des années et des années », a déclaré Sjogren.