Plus de 1 000 avions dans le panier Airbus d’Indigo

IndiGo a commandé un nombre record de 500 avions de ligne A320 au constructeur européen Airbus dans le cadre d’un énorme contrat d’aviation. L’accord est la plus importante commande jamais réalisée dans l’aviation civile et une étape « historique » pour les deux sociétés, a déclaré le chef d’IndiGo, Pieter Elbers.

Le transporteur à bas prix compte plus de 300 appareils et des commandes précédentes totalisant 480 appareils qui doivent encore être livrés d’ici la fin de cette décennie. Avec cette commande ferme supplémentaire de 500 appareils, le carnet de commandes d’IndiGo compte près de 1 000 appareils encore à livrer au cours de la prochaine décennie. Le contrat fait également d’IndiGo le plus gros client d’Airbus pour la famille A320, alors qu’il s’efforce de se développer avec la demande en Inde.

L’avion sera livré entre 2030 et 2035.

IndiGo, depuis sa création en 2006, a commandé un total massif de 1.330 avions à Airbus, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Le transporteur sans fioritures est l’un des plus importants pour les vols intérieurs en Inde, qui était le marché des passagers aériens à la croissance la plus rapide au monde avant la pandémie de coronavirus.

Les efforts déployés par les transporteurs indiens pour suivre le rythme du marché de l’aviation à la croissance la plus rapide au monde ont fait chuter les records de l’industrie, même si les fabricants ont du mal à atteindre leurs objectifs de production.

Les transporteurs indiens ont désormais le deuxième plus grand carnet de commandes, avec une part de plus de 6 % du carnet de commandes de l’industrie, derrière les États-Unis seulement, selon un rapport du 1er juin de Barclays.