Si vous êtes devenu un auditeur régulier de podcasts, vous n’êtes pas seul. Les podcasts deviennent populaires et il s’avère que de plus en plus d’auditeurs féminins se connectent régulièrement. Les résultats font partie d’une enquête menée par Spotify et YouGov en Inde. Spotify, l’application de streaming de musique la plus populaire au monde, a poussé de manière agressive les podcasts en Inde au cours des derniers mois. Ils disent que la plate-forme Anchor pour la création et la distribution de podcasts a enregistré une croissance annuelle de 1 100% pour les podcasts en hindi. En outre, la population âgée de 18 à 24 ans représentait le plus grand public d’auditeurs de podcast pour la première fois sur Spotify en 2020.

Selon les données annuelles Wrapped de Spotify, jusqu’à six Spotify Originals figuraient dans les 20 meilleurs podcasts pour l’Inde. Ce sont Maha Bharat avec Dhruv Rathee, Bhaskar Bose, Gita for the Young and Restless, The Michelle Obama Podcast, The Big Fat Indian Ghotala, et 22 Yarns avec Gaurav Kapur. En outre, le podcast Telugu PURIJAGANNADH, alimenté par Anchor, figure parmi les 10 podcasts les plus diffusés. Les podcasts les plus diffusés sur Spotify en Inde cette année sont TED Talks Daily, The Ranveer Show et On Purpose with Jay Shetty. Spotify dit également avoir vu une croissance plus élevée du pourcentage d’auditeurs féminins qui ont écouté des podcasts cette année.

Selon l’enquête Spotify et YouGov, environ 50% des auditeurs de podcast préfèrent écouter un épisode d’un podcast par semaine. Jusqu’à 62% des répondants estiment qu’écouter des célébrités et des experts via un podcast les rapproche de l’hôte. «L’écoute de podcasts se développe en Inde et ce média est un excellent moyen pour les auditeurs de découvrir le contenu enrichissant et divertissant qu’ils souhaitent. Que ce soit dans la voiture, en cuisine, en faisant de l’exercice ou en effectuant des tâches ménagères, avec les podcasts, il est également possible d’utiliser ce temps pour écouter une histoire fascinante, se tenir au courant des actualités, rire ou apprendre quelque chose de nouveau », déclare Spotify .

Il s’avère que plus d’utilisateurs se connectent aux podcasts la nuit qu’à tout autre moment de la journée, l’après-midi étant le moment le moins populaire de la journée. En outre, les auditeurs de podcasts en Inde écoutent le plus activement les podcasts dans le genre Education, suivis par Lifestyle & Health, Society & Culture et Arts & Entertainment.

À l’échelle mondiale également, Spotify a poussé le contenu de podcast de manière agressive. Il y a maintenant plus de 1,9 million de titres sur la plateforme de streaming. Les données Spotify Wrapped pour 2020 suggèrent qu’à l’échelle mondiale, The Joe Rogan Experience occupe la première place pour le podcast le plus populaire de l’année, suivi du TED Talks Daily et du Daily. Le top cinq est complété par The Michelle Obama Podcast et l’émission de comédie / conseil Call Her Daddy.