Plus d’arrestations en France avant les funérailles de Nahel, adolescente abattue à Nanterre

PARIS – Les tensions sont restées élevées en France samedi après que des centaines de personnes ont été arrêtées dans une autre nuit violente de troubles déclenchée par la fusillade mortelle par la police d’un adolescent plus tôt cette semaine.

Le jeune homme de 17 ans a été abattu par un policier après avoir été interpellé lors d’un contrôle routier mardi à Nanterre, en banlieue parisienne. Des manifestations à l’échelle nationale ont éclaté après que les vidéos de l’incident soient devenues virales, se propageant de Paris à plusieurs villes en dehors de la capitale, dont Marseille, Lyon et Toulouse.

Près de 1 000 personnes ont été interpellées ou interpellées vendredi soir et 79 policiers ont été blessés, selon les premières statistiques publié par le ministère français de l’Intérieur .

Le ministère a indiqué que les tensions de vendredi soir étaient « d’intensité moindre par rapport à la nuit précédente ». Quelque 45 000 policiers ont été mobilisés dans tout le pays pendant la nuit, et une grande partie du réseau de transport du pays s’est arrêtée vendredi soir après que les autorités locales ont reçu l’ordre de suspendre les services de bus et de tramway pendant la nuit.

Alors que certaines régions françaises ont connu moins de violence que les nuits précédentes, il y avait peu de signes de dissipation des tensions à Paris, Lyon et Marseille – les villes les plus peuplées de France – où des émeutiers ont pillé des magasins et incendié des voitures.