"Plus d’armes introduites clandestinement depuis l’Inde que depuis Pak": Ministre en chef du Pendjab

Dans une déclaration choquante, le ministre en chef du Pendjab, Bhagwant Mann, a déclaré que l’État constatait que davantage d’armes étaient passées clandestinement en provenance d’autres États, comme le Madhya Pradesh, que de l’autre côté de la frontière, une référence au Pakistan.

Cette remarque, faite mardi lors d’une réunion du Conseil de zone du Nord présidée par le ministre de l’Intérieur Amit Shah, intervient à un moment où les agences centrales ont partagé de nombreux détails sur la manière dont les terroristes et les éléments du Khalistan ont introduit des armes dans l’État via des drones et d’autres moyens. , avec le soutien de l’establishment pakistanais.

Pour contrer la menace des drones, le ministre en chef a déclaré qu’un centre d’excellence pour les drones devrait être créé au Pendjab. Il a déclaré qu’en tant qu’État frontalier, les drones constituent un défi de taille pour la police du Pendjab, comme en témoigne l’augmentation d’année en année de leurs observations et de leurs récupérations. Il a déclaré que les drones étaient principalement destinés à l’espionnage et au trafic transfrontalier d’armes et de drogues.

Cela a conduit M. Mann à signaler le problème de la contrebande d’armes en provenance de l’intérieur du pays. Soulignant que cela constitue une « grande menace » pour l’ordre public dans l’État, il a déclaré qu’il était regrettable que le nombre d’armes clandestines provenant de l’intérieur du pays (en particulier d’États comme le Madhya Pradesh) soit bien plus important que celui provenant de à travers la frontière.

Plaidant pour la création au plus tôt d’un centre régional de gardes de sécurité nationale (NSG) à Pathankot, le ministre en chef a déclaré que le Pendjab est toujours sujet aux attaques terroristes de l’autre côté de la frontière. Il a déclaré que le hub NSG, annoncé par le gouvernement de l’Union, devait être créé au plus tôt pour contribuer à protéger les frontières du pays.

Le ministre en chef a également souligné la nécessité de réviser la clause selon laquelle il faut payer les forces paramilitaires pour maintenir l’ordre public en cas de besoin. Il a déclaré que cette clause des « forces paramilitaires sur le loyer » devrait être abolie en ce qui concerne le Pendjab, ajoutant que le centre doit être magnanime dans l’allocation en tant qu’entreprises.

M. Mann a également évoqué la nécessité d’une véritable structure fédérale dans le pays et a déclaré que le besoin d’accorder davantage de pouvoir financier et politique aux États s’est fait sentir dans tout le spectre des opinions politiques.

Il a déclaré qu’il existe un large consensus, au-delà des clivages partisans, sur la nécessité de donner aux gouvernements des États une plus grande liberté opérationnelle dans le choix et le financement de leurs priorités de développement. « Tout le monde sait que les gouvernements des États sont bien mieux placés pour comprendre, aborder et résoudre les problèmes de leur population, à la pointe du progrès », a déclaré le ministre en chef.